詐團用TG通訊軟體　金融界名人遭詐2100萬

▲金融界名人鍾文智因TG通訊軟體遭詐騙2100萬元 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

詐騙手法日新月異，知名通訊軟體Telegram（簡稱TG），因號稱可對話加密，近年不少人為了保密而使用，但也遭詐騙集團利用，先盜取用戶帳號，再傳訊息給用戶朋友，藉以詐騙金錢。不僅有政府官員受害，就連金融界名人鍾文智，也遭到詐騙2100萬元，雖在詐團第二次行騙時察覺報警，阻攔1800萬元，但仍蒙受不少損失，警方表示，匯款前應確認對方身份，以免受騙。

據了解，1月間，鍾文智的郭姓女性友人的TG帳號遭盜，原以為是單純的帳號被挪用而已，沒想到他接到郭女TG電話，再加上彼此常有交易往來，互信基礎穩固，透過聲音也覺得是郭女本人，便不疑有他，先是匯款了1500萬，兩天後郭女又再借600萬，鍾文智再分兩筆，各300萬匯給郭女。

沒想到詐騙集團食髓知味，再隔數天，郭女又傳訊要借1800萬元，鍾文智二話不說再將錢匯出，郭女突然傳了一段訊訊「還有十來分鈡喔」，因為字句中出現簡體字，鍾文智驚覺有異，意識到自己受騙，旋即報警，立刻請銀行止付，追回最後一筆1800萬元的匯款。

警方表示，詐騙集團利用TG標榜強大的通訊安全特性，並採用加密對話，還能在一段時間後自動銷毀，不過通訊紀錄須帳號持有人主動刪除或設定，才會自動銷毀，一般人不會進行這些措施，紀錄也因此不會消失。詐騙集團在盜取帳號後，能看到未刪的過去聊天紀錄，可從中掌握暱稱、內容與語氣，還可擷取過去留存的語音。也就是因為這些元素加起來，才讓詐騙集團有機可趁。

鍾文智表示，要將自己被詐騙集團受騙的事讓民眾知曉，為的就是提醒並認識詐騙集團的可怕，「詐騙集團的手法實在太高明，特別會利用人性的弱點，設局詐騙錢財，民眾一定要多方求證，才能避免遺憾。」