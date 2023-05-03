小姑偷創LINE群「加她小孩」！一見詭異5字群組名　人妻傻眼了

▲小姑稱想用記事本功能，所以才創群組。（圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

無意間發現小孩被拉進一個LINE群組，群組名讓她超傻眼！一位人妻貼出一張照片，只見她的小姑、也就是孩子的姑姑，聲稱想用記事本功能，所以創LINE群組，並把小孩拉進去，還笑說「群組名稱很好吧！」結果這一看，眾人也不禁開酸，「又老又大，沒毛病」、「哪招啊？白眼翻上天了。」

有人妻在「毒姑九賤婆媳討論區」發文，「有這種菇，其實也滿奇葩的，自己沒小孩，專管別人的小孩，當菇不夠，還要當老大XD」，從照片中可見，她發現孩子被拉進一個「姑姑是老大」的群組，看到小姑在裡面先是貼了一個「早安」的貼圖，然後表示，「沒有群組，無法貼記事本，所以建立群組」，還笑說「群組名稱很好吧！」最後則是一個「哈哈哈哈」的貼圖。

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▲小姑稱想用記事本功能，創群組加原PO小孩。（圖／翻攝自毒姑九賤婆媳討論區）

貼文一出，一票人也直呼詭異，「沒群組也可以用記事本啊」、「我也很怕姑姑跟孩子要賴，超怕的，那根本是騷擾」、「明明沒群組也可以建立記事本，姑在想什麼」、「平常跟小孩很熟、很好（的話），根本不用自稱老大，以為國中生小圈圈喔？好幼稚」、「原來這種菇類這麼多，我家也是，當了上櫃公司的小三，生了私生子，就常以為自己是老大，整天干涉我跟我先生，還罵我孩子沒家教。」

還有網友忍不住酸，「姑姑又老又大，沒毛病」、「把群組名字加三個字：不小了」、「我會在孩子的名字裡面註明『我的老大是我娘』」、「一個人也可以設群，故意的吧」、「拿錢來養，老大讓妳當又何妨」、「我家只有我妹敢這樣，但我妹對我小孩非常好，跟我也很好，但爬文看到妳家菇的行徑…很想揍她！」

看到有人留言，「我們一群小孩，姑姑真的是孩子王，常帶著至少八個小孩四處玩。」原PO表示。能理解一定有好姑姑存在，也在留言處透露她的小姑難相處的原因，「愛玩帶去玩，不要叫小孩仇視媽媽」、「控制慾很強這位，全家都要聽她的。」