「LINE筆記本」身邊人都這樣用！內行搖頭：怕被偷看

▲媽媽把私事都打在LINE官方聊天室裡。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

許多人會自創「LINE一人聊天室」，能記錄工作、生活大小事非常方便。不過一名男網友傻眼驚呼，媽媽竟把LINE官方聊天室當作筆記本，像是金融卡密碼、電話都PO在裡面，就連同事也是如此，讓原PO好奇拋問「大家都這樣當記事本嗎？」對此，網友搖頭狂喊「不敢傳私密的東西在裡面，有種會被偷看的感覺！」

一名男網友在Dcard透露，某天媽媽正在記帳，下秒卻忘了金融卡密碼，接著又表示好險她有記在LINE裡面。一番話讓原PO湊上前查看，當下卻看傻眼了，媽媽把LINE官方帳號當作筆記本，把金融卡密碼、電話、買菜品項、各種圖片、罵孩草稿等都打在官方聊天室裡面。

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原PO哭笑不得追問「誰跟妳說可以這樣的？」媽媽一臉不以為意回應，阿姨們都這樣用，「LINE官方版不就是記事本嗎？」後來原PO和同事聊到這奇葩狀況，沒想到不少人跟媽媽一樣，「甚至有同事還拿來當A片記事本！」

對此，原PO不禁疑惑發問，媽媽與同事用這麼久以來，官方LINE也都沒有已讀，「所以是真的大家都這樣當記事本嗎？」

底下網友秒推，設個人群組、或是丟在Keep筆記超方便，「自己開群組啊～很好用欸」、「我是用Keep筆記的聊天室，然後把它釘選」、「Keep也蠻方便的，我會把重要的公司資料丟那邊，自己的隨手筆記丟自己的個人群組」、「自己開群組+1」、「當然是自己開一個群組！就算是某某官方帳號，我也不敢傳私密的東西在裡面，有種會被偷看的感覺」、「呃...官方應該看得到，通常都自己開個人群組當記事本」。

▲媽媽把官方聊天室當筆記本已長達5年之久。（圖／翻攝Dcard）



關於打造個人群組，3步驟簡單曝光：

►點選「加入好友」

►點按「創立群組」

►選擇「下一步」

過去就有網友討論過，一人群組可以當記事本，讓用戶記錄一些代辦事項，另外也可以透過相簿功能，免費備份重要照片；且就算該群組達到相片上限，也可以另創新的一人群組繼續備份，等於免費擁有無上限的儲存空間。此外，LINE之前也有推出「Keep筆記」，用法類似於一人群組，也可以備份照片、連結、檔案等。

LINE官方指出，「Keep筆記」提供給用戶1GB的雲端儲存空間，可以跨平台、跨裝置同步存取所有資料，還可以「永久」儲存文字、照片/圖片、連結與各式格式檔案，只是檔案大小超過50MB僅可儲存30天，而且因為資訊會跟著用戶的LINE帳號，所以換機也方便，還可以存放在分類資料夾。

▼「Keep筆記」能快速備份聊天室所有資料。（圖／翻攝LINE）

