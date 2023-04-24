到飯店用餐花2021元！　公公「突噴1句話」空氣頓時凝結

▲公公嫌櫃檯小姐不會做生意。（示意圖／達志影像）

記者曾筠淇／綜合報導

「不要為難人家好嗎？」一名網友發文表示，日前帶公婆到大飯店用餐，總共花了2021元，怎料公公在結帳後竟當面嫌櫃檯小姐不會做生意，因為結帳金額沒有「去尾數」。貼文曝光後，一票網友都看傻眼，「很多就是這種貪小便宜的惹人厭」、「你公公以為他在菜市場買菜啊」。

這名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，日前帶公婆到大飯店用餐，一共花了2021元。一家人吃完飯後，老公就去結帳，也拿到發票，怎料這時公公卻不知怎地，突然抱怨櫃檯的結帳小姐很不會做生意。

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公公說道，「都吃了2000元，你們竟然不會把金額『去尾數』，真是太不會做生意了！」事後原PO則不禁心想，人家櫃檯小姐只是領薪水做事的員工，「不要為難人家好嗎？」

貼文曝光後，底下網友也紛紛回應，「公公要不要付整數3000元啦」、「請問2000元是很多嗎？又不是路邊攤」、「這瞬間丟臉到了」、「你公公的水準和素養比南極的溫度還要低耶」、「難怪有句話說，你不尷尬，尷尬的就是別人了」、「我媽也是如此」、「好丟臉，什麼年代了，還去尾數」、「有種去跟老闆說，不要為難小員工」。