LINE貼圖「用到飽」更新升級　價格最高漲65%

▲LINE貼圖用到飽更新包含主題產品。（圖／LINE）

記者陳俐穎／綜合報導

喜歡LINE貼圖的用戶許多人都會選擇先前推出的「用到飽」方案，不過官方今日宣布推出升級版本，將LINE的「主題」也納入其中，共有200萬組主題任選，不過價格也隨之上漲。

喜愛貼圖的用戶一定對於「主題」不陌生，主題是依照用戶自由選擇的聊天室背景，選擇喜愛的主題，在聊天時的心境也會隨之轉換，用戶可選用主題更換背景，讓聊天室畫面增添個性且豐富日常對話。現在，超值方案正式納入了「主題」產品，用戶可更完整體驗LINE聊天對話視窗中所有富創意且多元的創作。首波推出主題約200萬組，只要是訂閱「進階型方案」即可自由使用帶有紫色P標章的主題，可同時下載100組，不限次數替換。第一波推出的「主題」產品。

▲LINE貼圖用到飽價格。（圖／LINE）

LINE表示，即日起至5月7日以前，新加入或是維持訂閱狀態，即可以老客戶優惠價格加入，而原本訂閱戶後續可持續以舊方案價格續約，不受新價格影響，原本進階型方案訂閱戶則自動升級擁有200萬組主題任選。

LINE貼圖超值方案分成基本型、進階型兩種選項。此外，超值方案分為年繳和月繳，還有學生方案，用戶可挑選合適方案入手，超值方案訂閱戶不定期還有專屬獨家貼圖可下載。

新的功能也有新的價格，基本型的月租和學生方案雖然沒調漲，但年度方案從480元漲至690元。進階型則是全面調漲，月租方案自100元漲至120元、學生方案80元漲至100元，年度方案更是從600元漲至990元。