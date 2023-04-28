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明道大學又跳票！積欠薪資遲未入帳　教師痛批「又被耍一次」

▲▼明道大學董事會上周傳出，本周將發放薪資，但卻跳票。（圖／民眾提供）

▲明道大學積欠教職員薪資遭教育部累計裁罰30萬元，上周傳出本周會發放薪資，現在卻跳票。（圖／讀者提供）

記者許敏溶／台北報導

去年9月被教育部列為專輔學校的私立明道大學，因為積欠教職員2個月薪資，遭教育部裁罰2次、累計罰款30萬元，上周才傳出董事會將支付兩個月薪水，預估本周二、三（25、26日）入帳，但卻又再度跳票，加上今天已是月底，等於4月份薪資也無法發放，累計將積欠3個月薪資，不願具名教師私下表示，「很失望，感覺又被耍了一次！」

明道大學在去年9月被私校退審會列為專輔學校，改善期限到今年5月31日，但之後就爆發欠薪爭議，明道大學教師在去年底出面指控校方，去年11月份薪水未發放，在教育部發函督導後，校方在今年農曆年前補發去年11月薪水，2月20日又勉強補發去年12月份薪資，但仍積欠今年1、2月份薪資，引發校內教職員工不滿，在今年3月成立自救會，要求校方發放積欠薪資。

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儘管明道校方日前曾對外表示，資金將在3月中旬到位，但卻只是空包彈，讓教職員再度失望，教育部也在3月24日確定裁罰明道大學10萬元，並限定4月3日前改善，但明道大學遲遲未發薪資，教育部也以違反教師待遇條例，在上周三（19日）再度罰款20萬元，累計罰款達30萬元。

▲明道大學。（圖／翻攝學校網站）

▲明道大學積欠教職員薪資累計達3個月。（圖／翻攝學校網站）

面對積欠薪資，明道大學校方上周曾對教師表示，學校行政會議確認，董事會將提供學校捐款支票2500萬元，可支付兩個月薪水，因為上周六銀行休息，最快本周一（24日）軋支票到銀行，本周二、三入帳發放薪資，但直到今天已經是周五，教職員仍未收到薪資。

一名明道教師私下表示，很失望，感覺又被耍了一次，這樣等於3個月沒有發放薪水，對生活造成不少困擾，畢竟每個月該付的帳單還是要付，更擔心學校的未來，但現在只能繼續上課教學，「很無奈」。

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