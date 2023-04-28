「木工名校」公東高工列為專輔學校　校長：只會更好不會退場！

▲東公高工。（圖／記者楊漢聲翻攝）

楊漢聲/台東報導

教育部退場審議會27日舉行第13次會議，根據教育部審議結果，創校超過60年、木工得獎無數的台東私立公東高工，被列為專輔學校，對此公東高工校長李恭榮：債務不但很快可以解決，還有更充裕的校務基金，公東只會更好不會退場。

教育部退場審議委員會，27日將創校超過60年的公東高工列為專案輔導學校，並限期2年內改善。

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對此公東高工正式聲明，首先感謝企業界、教育界、勞動部、家長與學生給予公東很大的支持與鼓勵，公東高工的辦學績效。

公東高工表示，外界稱為我們是培育技職教育的搖籃，我們也秉持創校理念師徒制，在辦理學校，培育出16面國際金牌國手，更拿下無數獎項，讓偏鄉學子也能發光發熱。

對於委員認為學校出現「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」，李恭榮也強調，原因在於才剛接任校長，來不及處理舊債，才會被列專輔學校。李校長表示，學校可以處理的資產（不影響教學的住宅用地）價值超過8000萬元，且董事會已決議通過可以出售，目前已有多人有購買意願，若順利完成，學校不僅清償所有負債，還有數千萬的結餘款，可當校務基金。

李恭榮表示，前幾年因為少子女化，影響到學校學生人數，以致財務發生困難，但在去年8月到任後，積極改革，招生逐漸變好，只有更好，沒有不好，也是台東四大高中職校之一。

另外，由於新聞報導後，不斷接到大家對公東的關心，及畢業校友主動發起捐款救公東，甚至剛畢業校友將自己木工作品義賣，全數全給學校，表示學生對學校的肯定，公東在此也對外界關心心存感激，在透過校友幫忙之下幫我們設立了捐款網頁 http://www.ktus.ttct.edu.tw/ischool/publish_page/92/也希望支持偏鄉技職教育的您，一起與我們並肩作戰。

最後李恭榮說，公東48%是原住民學生、20%低收中低收、7%新住民子女，公東會擔任照顧偏鄉莘莘學子的社會責任，將身處在偏鄉的孩子們學習到一技之長。公東高工不但不會退場，只會更好，請關心學校的家長及校友們放心。