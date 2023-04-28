　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「木工名校」公東高工列為專輔學校　校長：只會更好不會退場！

▲東公高工。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲東公高工。（圖／記者楊漢聲翻攝）

楊漢聲/台東報導

教育部退場審議會27日舉行第13次會議，根據教育部審議結果，創校超過60年、木工得獎無數的台東私立公東高工，被列為專輔學校，對此公東高工校長李恭榮：債務不但很快可以解決，還有更充裕的校務基金，公東只會更好不會退場。

教育部退場審議委員會，27日將創校超過60年的公東高工列為專案輔導學校，並限期2年內改善。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此公東高工正式聲明，首先感謝企業界、教育界、勞動部、家長與學生給予公東很大的支持與鼓勵，公東高工的辦學績效。

公東高工表示，外界稱為我們是培育技職教育的搖籃，我們也秉持創校理念師徒制，在辦理學校，培育出16面國際金牌國手，更拿下無數獎項，讓偏鄉學子也能發光發熱。

對於委員認為學校出現「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」，李恭榮也強調，原因在於才剛接任校長，來不及處理舊債，才會被列專輔學校。李校長表示，學校可以處理的資產（不影響教學的住宅用地）價值超過8000萬元，且董事會已決議通過可以出售，目前已有多人有購買意願，若順利完成，學校不僅清償所有負債，還有數千萬的結餘款，可當校務基金。

李恭榮表示，前幾年因為少子女化，影響到學校學生人數，以致財務發生困難，但在去年8月到任後，積極改革，招生逐漸變好，只有更好，沒有不好，也是台東四大高中職校之一。

另外，由於新聞報導後，不斷接到大家對公東的關心，及畢業校友主動發起捐款救公東，甚至剛畢業校友將自己木工作品義賣，全數全給學校，表示學生對學校的肯定，公東在此也對外界關心心存感激，在透過校友幫忙之下幫我們設立了捐款網頁 http://www.ktus.ttct.edu.tw/ischool/publish_page/92/也希望支持偏鄉技職教育的您，一起與我們並肩作戰。

最後李恭榮說，公東48%是原住民學生、20%低收中低收、7%新住民子女，公東會擔任照顧偏鄉莘莘學子的社會責任，將身處在偏鄉的孩子們學習到一技之長。公東高工不但不會退場，只會更好，請關心學校的家長及校友們放心。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
澎湖6煞為何囂張？　他憶類似案件：僅4萬交保
快訊／汐止鐵皮屋起火　「黑煙狂竄」搶救中
連假雨彈狂炸3地！降雨熱區曝光
快訊／再查逃漏稅案　金錢豹老董遭偵訊
逃亡馬國還帶小弟打雜！「鯨魚」下機就被留置　無緣體驗開齋節
快訊／林智妍奪百想女配　放閃男友李到晛：帥爆了，涎鎮
Netflix 5月下架片單公布！一整排「系列神片」掰了
超恐怖三寶！　「S型暴衝」連撞2女4車

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

張國煒批機場建設太慢　桃機揭3困境「拚115年全面完工」

12星座「一周運勢」曝光！射手被好運眷顧、摩羯財庫有洞

春季最後鋒面攪亂五一連假！雨炸3地　首波梅雨下周末灌水

罕見奇蹟！6歲女童壞死性腦炎「死亡率7成」　低溫療法救回一命

「木工名校」公東高工列為專輔學校　校長：只會更好不會退場！

好市多冷凍綜合莓檢出A肝病毒！吃過要注意「6症狀」自我監測60天

撐不住！新竹都城隍廟小吃公告「5／1全面漲價5元」　在地人哀嚎

母親節來了！豐原太百3500送650　麗寶加瑪泰7日遊、新時代送點心

張國煒開轟「台灣觀光落後新加坡」　王國材：完全不輸還贏滿多的

快訊／好市多冷凍綜合莓驗出A肝病毒污染！1.7萬公斤已售出

陳美鳳被「名嘴瞎爆耍大牌」　見到面微笑直嗆：我跟你熟嗎？

丟丟妹離婚「沒拿前夫半毛錢」　認被迫切割舊名：有點小難過

浪貓不讓外送員上班XD　霸佔袋子他崩潰：下去啦

6遊客狂毆澎湖人被趕回台　她囂張比YA：拍好看一點

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

6遊客毆澎湖人被趕出民宿　傷者家屬：很惡劣、沒政府

6遊客狂毆澎湖在地人被趕回台！她見鏡頭「囂張比YA」：拍好看一點

女星家「水豚坐沙發」瑤瑤：好荒謬！　客廳「養兩隻草泥馬」以為動物園XD

納豆曝「未求婚原因」：我有資格嗎　依依心疼淚崩「你從不是我的負擔」

媽媽連續大聲呼叫老公　萌娃聽到糾正：是把拔

張國煒批機場建設太慢　桃機揭3困境「拚115年全面完工」

12星座「一周運勢」曝光！射手被好運眷顧、摩羯財庫有洞

春季最後鋒面攪亂五一連假！雨炸3地　首波梅雨下周末灌水

罕見奇蹟！6歲女童壞死性腦炎「死亡率7成」　低溫療法救回一命

「木工名校」公東高工列為專輔學校　校長：只會更好不會退場！

好市多冷凍綜合莓檢出A肝病毒！吃過要注意「6症狀」自我監測60天

撐不住！新竹都城隍廟小吃公告「5／1全面漲價5元」　在地人哀嚎

母親節來了！豐原太百3500送650　麗寶加瑪泰7日遊、新時代送點心

張國煒開轟「台灣觀光落後新加坡」　王國材：完全不輸還贏滿多的

快訊／好市多冷凍綜合莓驗出A肝病毒污染！1.7萬公斤已售出

交換生提前退租！房東打掃「衣櫃突掉出妹子」驚呆：腰瘦奶大

觀音工業區表揚192模範勞工　與花蓮光華樂活創意園區締結姊妹會

張國煒批機場建設太慢　桃機揭3困境「拚115年全面完工」

遭衊一拳超人...新北藍營議員赴警提告！今要求道歉提3問又被拒

脫罩容貌焦慮了？連Rose都愛用的養膚精華　助攻速效高顏值上線

12星座「一周運勢」曝光！射手被好運眷顧、摩羯財庫有洞

快訊／汐止鐵皮屋垃圾場起火「黑煙狂竄」！警消佈水線搶救中

林安可開轟不用跳舞笑言「還不錯」　漸漸克服左投陰影

高評價雷法「變速」　助總談吳哲源罕見失常內容

下鄉走訪彰化果園　郭台銘允諾：未來強化農業產銷合作及建立科技農業

4歲小妹獨自外出散步困門外　暖警救援「2人可愛對話」萌翻

生活熱門新聞

60年製香老店「老闆女婿」　竟是百萬網紅YouTuber

狂毆澎湖人　惡徒IG「手捧大把千鈔」開豪車高調炫富

傳澎湖單親辣媽道歉　IG發限動「還原比YA經過」

網公認「最小氣星座」Top6

他撿到「童年回憶」　釣出一票人點頭

11熊貓車隊送大訂單？背後悲傷故事曝

進旅行社1年！菜鳥妹「全帶泰國團」爆陰影

6遊客暴打澎湖人！遭起底上月開資產管理公司

老公進浴室「洗2小時不出來」！人妻闖進去尷尬了

是否取消機車兩段式左轉？6.5萬人民調出爐

快訊／好市多冷凍綜合莓驗出A肝病毒污染！1.7萬公斤已售出

雞排飯「不要切」要多收20！老闆解釋還是被酸爆

團購買到過期10年臭酸蹄膀　衛生局怒了...最重罰2億

外婆生前捐龍柱花錢放神主牌　她燒金元寶被廟方收清潔費

更多熱門

相關新聞

台東縣府與國際平台合作搶國際旅客

台東縣府與國際平台合作搶國際旅客

新冠疫情逐漸趨緩，邊境也鬆綁，國際旅客回流，為了吸引國際觀光客，台東縣政府首次與國際訂房平台合作，搶攻海外市場。即日起，針對來台主要客源的新加坡、香港、韓國、日本、馬來西亞等地旅客，於網路上搜尋台灣九大城市時，將會優先跳出台東旅宿廣告，同時，自5月中更加碼提供旅宿獎勵回饋國際訂房旅客，希望將更多旅客帶進台東。

明道大學又跳票！積欠薪資遲未入帳　教師痛批「又被耍一次」

明道大學又跳票！積欠薪資遲未入帳　教師痛批「又被耍一次」

東華「伍佰」控遭師長集體霸凌！殺到教育部陳情　盼組獨立小組調查

東華「伍佰」控遭師長集體霸凌！殺到教育部陳情　盼組獨立小組調查

木工國手搖籃「公東高工」被列專輔學校　私校工會：不敵少子化衝擊

木工國手搖籃「公東高工」被列專輔學校　私校工會：不敵少子化衝擊

全中運閉幕　台東縣代表隊奪4金9銀

全中運閉幕　台東縣代表隊奪4金9銀

關鍵字：

公東高工教育部台東

讀者迴響

熱門新聞

「一卡通Money」領錢要收費！5／1起　逾10家金融機構入列

幼教師叫計程車肉償車資！司機見備註愣了

暴打「澎湖孝子」還比YA！　女子臉書被肉搜灌爆

60年製香老店「老闆女婿」　竟是百萬網紅YouTuber

24歲媽分屍2歲女兒　挖出肝臟啃食

葛斯齊出手「公開薛紀綱親嘴照」

打澎湖人！比YA女被爆是單親辣媽

狂毆澎湖人　惡徒IG「手捧大把千鈔」開豪車高調炫富

天坑特斯拉報廢！車主吞藥才能睡

圍毆澎湖人被起底！「朕武公司」大門深鎖

傳澎湖單親辣媽道歉　IG發限動「還原比YA經過」

網公認「最小氣星座」Top6

他撿到「童年回憶」　釣出一票人點頭

大鬧澎湖惡徒起底　IG開美肌「限動疑炫槍」

18歲孝孫自撞亡　阿嬤癱軟哭斷腸

更多

最夯影音

更多
陳美鳳被「名嘴瞎爆耍大牌」　見到面微笑直嗆：我跟你熟嗎？

陳美鳳被「名嘴瞎爆耍大牌」　見到面微笑直嗆：我跟你熟嗎？
丟丟妹離婚「沒拿前夫半毛錢」　認被迫切割舊名：有點小難過

丟丟妹離婚「沒拿前夫半毛錢」　認被迫切割舊名：有點小難過

浪貓不讓外送員上班XD　霸佔袋子他崩潰：下去啦

浪貓不讓外送員上班XD　霸佔袋子他崩潰：下去啦

6遊客狂毆澎湖人被趕回台　她囂張比YA：拍好看一點

6遊客狂毆澎湖人被趕回台　她囂張比YA：拍好看一點

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面