校長伸鹹豬手判刑6月　教育部提報不適任校長並移送監察院

▲男校長伸手摸女老師腰際，被提告性騷擾、判刑6月，教育部提報不適任校長。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者楊惠琪／台北報導

台東某高職曹姓校長3年多前在校遇到同校女老師在等男朋友，竟趁女老師向他打招呼之際，突然伸手摸、捏擠女老師右腰，被提告性騷擾，法院經一、二審判決定讞，判處有期徒刑6月，可易科罰金。但女老師日前投書媒體，控訴教育部未做行政處分。教育部今（1日）回應，已提報不適任校長程序審議中，並移送監察院調查。

教育部表示，此案經法院二次判決期間，即依相關法規移送監察院審查在案。二審判決定讞後，已於近日提報不適任校長程序進行審議，會採勿枉勿縱的態度，嚴正處置校長違失行為，以維護校園友善職場的推動。

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判決書指出，2019年11月16日晚間，台東某高職女老師在警衛室旁等男友，而新到職的校長正好迎面走來，女老師見狀主動向他打招呼，沒想到校長接近她時、突伸手撫摸她右腰處，並捏掐了2下，女職員當場嚇傻，與男友討論後，決定報警處理。

女老師表示，該名校長事發後曾以無心之過、玩笑言行，對她表達歉意，認為校長企圖把性騷擾行為掩飾為不小心的，讓她相當受傷。校長則供稱，他的手有扳機指跟隧道症候群，反應比一般人慢，可能談話中有不小心碰到女老師，身為校長因以和為貴、看到女老師的抱怨訊息後才會先行道歉。

一審法官認為，校長未尊重她人身體，犯後又矢口否認，認為態度不良，依性騷擾罪處有期徒刑6月，可易科罰金；被告不服上訴，二審法官認為，被告仍辯稱不小心碰到、是老師有所誤解，難認有悔悟之心，因此駁回上訴，原持原判，全案定讞。