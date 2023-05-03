只有徐巧芯到！行程未邀議員引發「黨內互打」　蔣萬安允諾要檢討

▲台北市長蔣萬安5月1日視察廣慈博愛園區工程推動成果，甫獲國民黨提名參選信義松山區立委的徐巧芯也到場，但在臉書寫下爭議文字，引爆同黨怒火。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者袁茵／台北報導

國民黨台北市長蔣萬安1日到廣慈博愛園區，僅被提名參選立委的台北市議員徐巧芯到場，且在臉書寫下「絕對不會說沒來的人是不關心」，惹怒同黨台北市議員秦慧珠，連同黨台北市議長戴錫欽都不滿致電蔣萬安反映問題。相較於2日完全「已讀不回」，蔣萬安3日終於表示會檢討精進。

蔣萬安3日上午出席「市長與里長有約」會議北投區場次，會前接受媒體訪問。針對徐巧芯1日出席廣慈博愛園區活動，臉書言論引發同黨議員不滿，是不是有獨厚徐巧芯問題？蔣萬安表示，議員關心市政建設是非常合理，而且議員們也都很清楚，相關地方建設的推動情景跟進度，並想要來了解。

蔣萬安提及，在跟議員的溝通上面，對於各局處所主辦的地方建設市政考察行程，整個流程上可以更完善的地方，都會來檢討精進，也找秘書長邀集各局處討論，看如何做到更周延。

蔣萬安1日下午視察廣慈博愛園區工程推動成果，日前被質疑沒到捷運東環段活動的徐巧芯也到場，兩人在台下交頭接耳互動滿滿；隨後蔣萬安也於致詞時感謝徐巧芯，提及對方反映民眾認為地下停車場的地面很滑，所以用防滑膠帶進行改善，未來也會做整體評估，確保民眾安全。

而徐巧芯也於1日中午在臉書上放與蔣萬安合照，認為廣慈博愛園區肩負信義區的社福與行政機構的重任，是信義區的重大建設，自己把握機會當面跟蔣萬安反映意見，並得到正面的回覆，感謝台北市政府的努力，「但我絕對不會說沒來的人是不關心」。

徐巧芯此言惹怒同黨市議員，秦慧珠2日痛批，大家都沒有收到此活動的通知，自己是看到1日新聞才知道該場活動，詢問府會副總聯絡人之後，才知道市府是在4月28日五一勞動連假、大家下班時間晚間7時35分發送一則「市長公開行程」，但市長每天公開行程很多，若跟選區無關，市議員不見得會參加，且選區議員也未收到邀請函與開會通知。

戴錫欽也說，市府幕僚到下班時間才發出市長行程通知，自己不好說是發生何種狀況，但除了徐巧芯之外，大多數議員都不知道這行程，所以已有致電蔣萬安反映，倘若是幕僚作業或過程中有什麼疏漏，應可以進行檢討，萬一被外界解讀獨厚某位議員，對市政府與蔣萬安本人並不好。

但蔣萬安當天下午出席台北市紀念五一勞動節暨表揚大會，會前被詢問有關廣慈博愛園區行程公佈與否爭議，蔣萬安全程「一號表情」僅說了一句「謝謝」，快閃離去，只有一旁的幕僚不斷大喊「謝謝、謝謝」，畫面極為諷刺。