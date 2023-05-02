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快訊／吳怡農不選2024誰接棒？　林佳龍建議阮昭雄

▲▼台北市議員阮昭雄市政總質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲林佳龍今天點名阮昭雄為立委選將人選。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨2024大選提名策略小組2日下午開會討論艱困選區佈局，據轉述，提名策略小組會中盤點各區潛在人選時，正國會掌門人林佳龍提出，可將僑委會副委員長阮昭雄列入台北市第三選區（中山、北松山）名單，接棒壯闊台灣聯盟理事長吳怡農參選，對戰國民黨立委王鴻薇。另民進黨中執會將在下周三公告初選候選人提名名單。

據轉述，針對目前尚未有明確人選的20個徵召區，提名策略小組會中盤點各區潛在人選，其中，備受矚目的台北市第五選區（中正、萬華）在無黨籍立委林昶佐表態不連任後，包括市議員吳沛憶、劉耀仁、前市議員顏聖冠、阮昭雄均被列入參考名單；另林佳龍也建議可將阮昭雄列入台北市第三選區（中山、北松山）人選名單。

台北市第六選區（大安）方面，原任國民黨立委林奕華轉任台北市副市長後留下懸缺，國際部主任謝佩芬積極表態，而2022年以非藍陣營第一高票成功連任的社民黨市議員苗博雅、民進黨市議員簡舒培也被視為潛在人選；台北市第八選區（文山）現任國民黨立委賴士葆爭取連任，據轉述，新系前立委段宜康今稱可將簡舒培納入考量，蘇系立委吳秉叡補充市議員王閔生已做準備。

提名策略小組成員、立委羅致政會後接受媒體聯訪表示，依據民進黨提名條例規定，艱困選區將由黨主席進行徵召作業，提名策略小組只是進行幕僚作業，提供一些可能的參選名單，最終決定權仍然在黨主席身上，希望民進黨2024要在立法院單獨過半。

此外，針對民進黨立委劉世芳放棄提名的高雄市第三選區（左楠），提名策略小組決議，依據民進黨「公職候選人提名條例」第十一條第二項，「各選區未達第八條決定之提名名額，中央黨部於必要時得徵召黨員為提名之第一、二、三類公職候選人」，採徵召方式進行，提名策略小組並授權高雄市長陳其邁、屏東縣前縣長潘孟安、黨秘書長許立明、立委王定宇組成協調小組進行人選的徵詢。

另據轉述，針對民進黨立委初選期間，有多個選區廝殺相當激烈，包括台南市第一選區的賴惠員與郭貞慧、新北市第三選區的李坤城與彭佳芸、台北市第二選區的王世堅與何志偉，部分參選人向黨中央提出檢舉，今經提名策略小組決議，全數予以簽結。

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