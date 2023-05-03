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傳侯友宜被藍營高層內定徵召　黃揚明喊：傻眼！黨中央應妥善回應

▲▼ 新北市長侯友宜 。（圖／記者崔至雲攝）

▲新北市長侯友宜 。（圖／記者崔至雲攝）

記者詹宜庭／台北報導

鴻海創辦人郭台銘與新北市長侯友宜誰將代表國民黨參選2024總統備受各界關注。資深媒體人黃揚明3日表示，即使國民黨的總統徵召時程不明，目前只知會在5月內，但有權威消息管道告知他，侯友宜已被國民黨高層內定徵召，將代表國民黨參選2024總統大選。但該消息也讓他直呼「傻眼」，籲國民黨中央妥善回應。

國民黨2024總統人選懸而未決，黨主席朱立倫日前表示，將在5月適當的時候，提出主要候選人，且最後不是提名一個人，最重要團結努力推出最強戰隊。

對此，黃揚明今日透過臉書發文爆料，即使國民黨的總統徵召時程不明，目前只知會在5月內，且遊戲規則是否看侯友宜、郭台銘的民調高低也從未公開說明。但就在郭台銘向前高雄市長韓國瑜道歉，且韓國瑜回應「凝聚最大力量、下架貪腐集團」的同時，有權威消息管道告知他，侯友宜已被國民黨高層內定徵召，將代表國民黨參選2024總統大選。

黃揚明補充，該消息也稱，目前侯友宜陣營也已展開規劃，預計五月下旬到六月初，在北、中、南舉辦三場大型造勢活動，當作侯的2024起手式。不過他也強調，「他一開始聽到消息蠻傻眼，建議國民黨中央還是妥善回應為佳。」

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