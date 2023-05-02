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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

失言？柯文哲談低薪：有些系教出的學生沒價值　畢業起薪低「系要縮編」

▲▼民眾黨主席柯文哲在機場受訪。（圖／記者陳家祥攝）

▲民眾黨主席柯文哲。（資料圖／記者陳家祥攝）

記者袁茵／台北報導

欲角逐2024總統大選的民眾黨主席柯文哲，2日晚間赴政治大學演講並接受提問，針對大學畢業生提及起薪問題，柯文哲表示，自己主張移工與基本薪資脫鉤，且低薪很大理由是因教育出問題，造成「教出來的學生沒那個價值」，認為系所畢業生平均起薪太低，就代表該系需要縮編。

政治大學學生會舉辦一系列「政治進入大學！？–青年與主席有約」活動，首場2日邀請柯文哲，之後也陸續邀請時代力量黨主席王婉諭、國民黨秘書長黃健庭代表黨主席朱立倫參與，以及同樣也要挑戰2024總統大選的民進黨主席賴清德。

被問及如何解決低薪問題？柯文哲表示，基本工資跟低薪無關，現在很少人在領基本工資，坦白說自己主張移工與基本薪資脫鉤，但如果自己一講出口，就會引起很多人反對、質疑人權問題，「但我們還是要務實處理」。

柯文哲提及，如果物價成長率比薪水成長率還快，當然會覺得薪水不夠，「還有一點，我今天要講一個很殘酷的事實，低薪很大的理由是教育出問題，因為教出來的學生沒那個價值！」自己曾看過一個報表，所有不同大學科系畢業生的薪資，倘若薪資太低，那些系就一定要縮人，「市場是供需，我們現在台積電不是缺人嗎？如果台積電缺人，意思就是該縮編就要縮編。」

隨後，柯文哲反問提問者「你說低薪，你認為你值多少錢？」他認為教育是有失敗的地方，教育不應該齊頭式平等，如果該系畢業生平均起薪太低，就代表該系要縮編、代表供過於求，「台積電要是沒有（薪水）7萬、8萬，大概你也不太想去啊！可是有些系的薪水就很低啊！」

最後，柯文哲認為，教育部在這件事情上不夠勇敢，縮系就覺得不好意思，「不敢動就是全死啊！所以台積電找不到工程師，但有的系又人太多。」

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