柯文哲不想聽藍白合？　黃暐瀚曝柯不喊「下架民進黨」背後盤算

▲民眾黨主席柯文哲是「藍白合」關鍵。（圖／民眾黨提供）

記者江采蓁／綜合報導

各陣營皆積極布局2024總統大選，國民黨主席朱立倫頻向民眾黨主席柯文哲釋出善意，希望促成「藍白合」，但柯文哲態度始終保守。對此，媒體人黃暐瀚3日就在臉書分析，柯文哲不想喊「藍白合」、「下架民進黨」背後的盤算，為的就是要拿到泛綠選民的「政黨票」，讓民眾黨進國會。

黃暐瀚提到，最近政大學生會舉辦政黨論壇，柯文哲受邀演講，在面對政大學生的時候說，「最近講藍白合、下架民進黨，我都不太想聽。下架民進黨，然後呢？好像只是權力再分配而已，要有理念，而不僅是政黨輪替就能改變政治文化。」

針對柯文哲為什麼不講「下架民進黨」也不想聽「藍白合」，黃暐瀚表示，因為民眾黨不是國民黨，因為民眾黨必須先在立法院「贏」。他指出，根據台灣各大民調，不管哪一份，柯文哲現在的支持度，都有20％以上，一個有兩成支持度的候選人，你叫柯「不選」？想跟柯「合」？得有充分的動機跟理由。

黃暐瀚分析，就算柯文哲最後沒選贏，只要政黨票能夠衝破兩百萬票，甚至上看三百萬，那麼立院八到十席的目標即可達成，台灣有不少選民，會因為「討厭民進黨」或「討厭國民黨」的極端理由，最後決定把總統票投給「藍或綠」，這種人，總統投不了柯文哲，但手上卻有三張票，有很大的空間可以說服自己：「區域立委投選服、總統投藍綠、政黨票投給柯文哲」，他直言，這就是柯文哲不說「下架民進黨」的理由。

黃暐瀚舉例，2020年總統蔡英文拿下817萬票，但民進黨不分區選票卻只拿了480萬，也就是說，泛綠有337萬人，總統與政黨票分裂投票；同年國民黨總統拿552萬票，政黨票卻只有470萬，泛藍選民有80萬票，分裂投票；兩者相加，分裂投票的「市場」，高達400萬。因此，他認為，柯文哲不喊「下架民進黨」，就有機會拿到「總統票投賴清德」的泛綠選民的不分區政黨票。

「所以，柯文哲喊『下架民進黨』幹嘛？」，黃暐瀚總結，對民眾黨更好的選擇，是中間選民極大化，而不是跟著藍綠繼續對抗糾結，也因為柯文哲的20%存在感真實且強烈，「2+3大於4」、「2跟3都小於4」。