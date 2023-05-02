最新民調贏賴清德、柯文哲　侯友宜：認真打拼

記者崔至雲／新北報導

外界關注2024各黨總統人選，根據最新調查顯示，新北市長侯友宜以29％支持度，贏過民進黨主席賴清德的27％與民眾黨主席柯文哲的23％。對此，侯友宜今（2）日受訪時表示，民調高高低低都是參考用，但是要一步一步認真打拼，以民眾想法為最重要的依歸，全力為市民拼一個好日子，國家也可以帶來安定。

▲新北市長侯友宜。（圖／記者崔至雲攝）

根據聯合報最新民調顯示，針對總統大選政黨對比支持度來看，侯友宜以29％支持度，贏過賴清德的27％與柯文哲的23％。另，國民黨和民眾黨支持者分別有7成6和6成6希望2024能下架民進黨。至於中立選民，不希望看到民進黨勝選的比重（2成3）也高於國民黨和民眾黨（都低於一成）。

對此，侯友宜表示，民調高高低低都是參考用，最重要是要一步一步認真打拼，以民眾想法為最重要的依歸，全力為市民拼一個好日子，國家也可以帶來安定。

民調也可以看到國民黨內有51%的民眾支持侯選總統？侯友宜強調，民調都是參考，最主要還是自己的態度，如何結合大家，不管你我、族群、政黨，大家一起合作，創造國家繁榮永續，才是最重要的目標。

另，對於民眾黨主席柯文哲表態要登記參選總統，侯友宜回應，感謝大家關心，自己這一生不忘初衷，就是為了中華民國、台灣這塊土地的所有人，若大家有共同想法和理念，只要能讓國家能夠安定繁榮，大家共同攜手合作，不一定要分誰跟誰，無論任何人、政黨都可以合作。

