支持度要跌了？　前藍委整理郭台銘「7大驚句」批：怪招頻出

▲鴻海集團創辦人郭台銘。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

有意爭取國民黨2024總統提名的鴻海集團創辦人郭台銘1日舉辦台灣領袖講座，提出要把政府當企業經營，不要議會監督、高雄半屏山下設置小型核電廠等，相關言論引發爭議，緊急發文道歉。前國民黨立委邱毅3日統整7句「郭台銘驚句」，直言郭似乎是急了，最近怪招頻出，聲量雖然大增，但支持度恐要下跌。

邱毅今日透過臉書發文，統整郭台銘近日失言「7大驚句」：第一，郭提到未來要以AI治國，未來要發展機器人產業，「對方上來8萬個兵，他就用8萬個機器人去對打」，邱毅質疑，郭台銘是科幻電影看多了，所以腦袋才全是《魔鬼終結者》的影像嗎？用機器人來打反登陸戰，恐怕連美國也沒有這個能力。第二，郭稱如果他當選，解放軍戰機就不會來了，因為他「不獨」大陸就「不武」，邱毅質疑，問題是解放軍戰機不來，怎麼又有八萬解放軍登陸呢？

第三，郭台銘說「民進黨反核電，搞非核家園，選民若要把票投給民進黨，就去得肺癌好了」，邱毅批評，這句話太傷人，引發極大反彈，所以他後來道了歉。第四，郭台銘提出要在高雄半屏山建設小型核電站，但邱毅認為，以高雄半屏山的地質結構和地理位置來看，根本不可能蓋核電站。

第五，郭台銘說「高雄市須要CEO型的市長，我們自己來，不需要議會監督」，邱毅批評，廢議會的說法殺傷力太大了，所以後來郭也為此道歉收回。第六，郭說當選後會在90天內讓詐騙集團消失，邱毅開轟，這顯然是不了解現實狀況的吹牛皮。第七，郭說「台積電不去高雄投資，就是因為高雄缺電」，邱毅指出，問題是台積電已經決定去高雄投資設廠，而且高雄不缺電，還能南電北送，高雄真正困擾的是火力發電，造成空污嚴重。

邱毅強調，由以上七句「驚句」可知，郭台銘除了幕僚有問題，自己做的準備也不足。他開嗆，郭台銘過去被身邊的人吹捧，自以為無所不能，才犯下眼高手低的連番錯誤，這可是選戰的大忌。