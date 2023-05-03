郭台銘喊「各縣市設小型核電站」　他酸：票投國民黨、你家核電廠？

記者杜冠霖／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘日前說要在高雄半屏山下設置小型核電廠，引發反彈，郭台銘緊急道歉，他強調，半屏山只是舉個例子，也許每個縣市都可以設一個發電廠。民進黨立委趙天麟3日表示，說要在全台灣各縣市蓋小型核電廠，「票投國民黨、你家都變核電廠」這樣嗎？核廢料要放哪裡呢？集中在侯友宜所屬的新北市嗎？高雄市絕不會接受。

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者李毓康攝）



郭台銘日前強調，台灣發展軍事戰備需要大量能源，就需要24小時不能停電，核能會變成須重新考慮的選項， 對於電力發展是必要的。假設說發展出小型能源，面積、體積只有十分之一，又很安全，也許每個縣市都可以設一個發電廠。

趙天麟指出，郭台銘好不容易來到高雄，歡迎來到六合夜市走一走，但半屏山蓋核電廠我們不敢領教，沒想到他道歉後又口出狂言，說要在全台灣各縣市蓋小型核電廠，票投國民黨、你家都變核電廠，這樣好嗎？核廢料要放哪裡呢？集中在侯友宜所屬的新北市嗎？高雄市絕不會接受。

趙天麟表示，這種情形下，請郭台銘想清楚再發言，他不只是企業董事長、更是一位爭取提名的總統參選人，這樣的說法國民黨必須概括承受，想了解侯友宜跟朱立倫如何看待郭台銘的言論，高雄人絕不接受半屏山設核電廠，現在全台都要設，不知道大家感想如何。

民進黨立委賴瑞隆表示，每一個總統候選人發言都要非常謹慎，郭台銘想參選總統大家都知道，但有點操之過急、不知道自己在說什麼，台積電到高雄的投資還在進行，而且高雄不缺電，有60%電自用、40％南電北送，且半屏山旁邊是左營楠梓區有將近100萬人口，是非常快速發展的區域，作為一個小型發電站非常不恰當，

賴瑞隆指出，小型核電佔全球發展中，未來成效如何還有待觀察，輕易拋出這樣的論點再道歉收回，高雄人不接受，現在更說全台灣都要設、造成國人恐慌，光後續核廢料、安全性問題大家都還有所擔憂，照他這樣的論點，難道大大小小縣市都要設立嗎？

賴瑞隆批評，這是完全沒經過思考、謹慎判斷的發言，非常不恰當，不符合總統候選人格局，知道郭台銘還落後侯友宜一些距離，但不要為了衝聲量輕率發言，台灣努力推動再生能源，這6、7年來空污問題也有所改善，不要用肺癌恐嚇人民，如果要參選總統，所有人民都是他的子民，不該如此恐嚇民眾。