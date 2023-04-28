外媒悄刪文！男星想變BTS整到死「全是假」　南韓警方未接獲案件

▲加拿大男星為了整成南韓偶像BTS成員智旻的長相，進行12次整形手術而身亡的消息，經各大外媒查核勘誤為假新聞。（圖／翻攝自推特、IG）

記者張寧倢／綜合外電報導

先前傳出一名加拿大22歲男演員科魯奇（Saint Von Colucci）為了長得更像南韓偶像防彈少年團（BTS）成員智旻（Jimin），整形12次後因手術併發症死亡。然而，最先刊出報導的英國《每日郵報》受質疑後已悄然下架文章，跟進報導的美媒TMZ更勘誤指出「這是一篇假新聞」，韓媒MBC也向警方確認並未接獲報案。

英國小報《每日郵報》上周報導宣稱，科魯奇的公關人員布萊克（Eric Blake）透露，科魯奇23日在南韓一家整形醫院因手術併發症去世，得年22歲。隨後不僅美國八卦媒體TMZ、Page Six，包含南韓YTN、朝鮮日報、中央日報等多家主流媒體也跟進報導。

然而，美國iHeartRadio於25日報導中提出質疑，包含駐首爾撰稿記者Raphael Rashid、印度滾石雜誌助理編輯Riddhi Chakraborty等人都懷疑新聞造假，甚至認為《每日郵報》使用到的至少2張照片是AI生成圖像。

▲據信，原先報導使用到的所謂「22歲男演員科魯奇」照片可能為AI生成的假圖。（圖／翻攝自推特）

在iHeartRadio新聞刊出後不到2天《每日郵報》隨即在26日下午將原文下架刪除，儘管《每日郵報》至今未做出回應，但據消息人士稱，編輯認定其紐約記者Ruth Bashinsky受騙，整篇故事都是假新聞。

曾跟進報導的TMZ在27日發文勘誤，所謂加拿大演員科魯奇在整形手術後死亡的故事是一個「大騙局」，科魯奇甚至可能根本不是真實存在的人。韓媒MBC獨家向南韓警方採訪求證，近期是否曾接獲在整形手術後死亡的案件，首爾警察廳暴力犯罪調查隊回應，目前未接獲相關報案，且該起死亡事件也尚未獲得確認。

▲發布於2022年1月的一篇網路宣傳文章稱，加拿大男星科魯奇（Saint Von Colucci）即將發片進軍南韓KPOP。（圖／翻攝自MBC）

MBC還指出，最初報導中提到的受訪者、公關人員布萊克，無論是在IG或推特等社群都沒有看到類似用戶。網路上搜查到一篇發布於2022年1月關於科魯奇自2019年開始到南韓演藝圈發展，並即將發行《T1K T0K H1GH SCH00L》專輯的英文報導，MBC詢問南韓大型線上音樂串流平台Genie Music和Melon人員，皆獲得平台未上架這張專輯的回應。加拿大駐韓大使館則透過電郵回應，仍在確認事實當中，目前沒有進一步消息。