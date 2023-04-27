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「AV界金卡戴珊」整形整到死！術後急遽惡化　家屬眼睜睜看她斷氣

▲▼美國34歲成人女星克莉絲蒂娜（Christina Ashten Gourkani）激似名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）聞名，最近一次整形手術後在院內過世。（圖／翻攝instagram@ashtens_empire、kimkardashian）

▲34歲成人女星克莉絲蒂娜激似名媛金卡戴珊。（圖／翻攝instagram@ashtens_empire）

記者吳美依／綜合報導

美國34歲成人女星克莉絲蒂娜（Christina Ashten Gourkani）因為激似名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）聞名，她接受最新一次整形手術後，卻在醫院內過世。家屬證實消息時透露，他們當時陪在病床邊，看著克莉絲蒂娜情況逐漸惡化至心臟驟停，簡直是「活生生的噩夢」。

▲▼美國34歲成人女星克莉絲蒂娜（Christina Ashten Gourkani）激似名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）聞名，最近一次整形手術後在院內過世。（圖／翻攝instagram@ashtens_empire、kimkardashian）

▲克莉絲蒂娜接受整形手術後在醫院內去世。（圖／翻攝instagram@ashtens_empire）

家屬回憶，4月20日凌晨4時半左右，他們接到其中一位家人從醫院打來電話，不斷哭喊「克莉絲蒂娜要死了！」大家急忙趕到病房，陪伴克莉絲蒂娜度過最後時光。

家屬形容，克莉絲蒂娜歷經「一場醫療程序惡化」後「突然且悲劇地」死去，當局已經展開調查。除此之外，他們並未透露其他細節。

克莉絲蒂娜的葬禮預計5月4日舉行，家屬希望在GoFundMe募資4萬美元（約新台幣123萬元）喪葬費用，他們在活動頁面寫道，「懷著深深的悲傷及沉重的心碎，我們必須分享我們美麗心愛的女兒和姊姊克莉絲蒂娜令人震驚、不幸且意外的去世。她是如此充滿愛心且懷有自由精神的人，總是花時間為自己遇到的任何人帶來微笑。」

▲▼美國34歲成人女星克莉絲蒂娜（Christina Ashten Gourkani）激似名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）聞名，最近一次整形手術後在院內過世。（圖／翻攝instagram@ashtens_empire、kimkardashian）

▲左圖為克莉絲蒂娜，右圖為42歲美國名媛金卡戴珊。（圖／翻攝instagram@ashtens_empire、kimkardashian）

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