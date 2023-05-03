企鵝妹環島PTT討論度爆高！鄉民曝「吸睛2原因」：贏一堆實況主

▲企鵝妹正在台灣徒步環島中，吸引不少粉絲追蹤她的直播。（圖／翻攝自企鵝妹IG）

記者施怡妏／綜合報導

南韓實況主「企鵝妹」近日來台挑戰徒步環島，掀起PTT熱論、占盡話題，就有網友指出，企鵝妹去年11月就來過台灣，整整待了1個月，去了九份、平溪、墾丁、高雄等地方，卻沒有掀起討論，但這次環島居然引發熱議，對此，有網友點出關鍵原因，「你可以不喜歡她，但你不能不佩服她」。

有網友在PTT發文，「為什麼企鵝妹環島能引起這麼多話題？」從宣布環島開始，每天打開PTT全都是企鵝妹相關文章，「隨便拍照、違停、掉包失而復得、找廁所，都能拿來當哏發文，484可以當作各家網紅的流量典範了啊？」

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還有網友指出，其實企鵝妹去年就已經來過台灣，當時待了1個月，也有開直播分享旅遊的過程，只是沒有掀起討論，討論度也比這次低很多。

▲網友佩服企鵝妹的行為。（圖／翻攝自PTT）

對此，有網友點出原因，因為她走真的，「清秀親切南韓美女環島有話題性」、「就真的用走的，一般人走一天就不會想走了」、「企劃本身有挑戰性」、「走真的，而且又不斷做效果」、「真的很有趣，路上一堆NPC，感覺很像開放世界的RPG遊戲，重點是她真的走，一天幾十公里在走，然後還可以整天滿懷笑容跟大家互動」、「喜歡看她跟路人互動」。

還有網友指出，透過直播看到很多台灣日常，「看見台灣風景，也能看見台灣人情冷暖」、「當較有效果的台灣風景台，還複習英聽」、「台灣亂象變成72直播的哏啊」、「因為每天都會發生意料不到的事，各種台灣亂象」、「哏多好笑，又能看到沒有被粉飾的真實台灣」。

▲環島過程中有許多粉絲慕名上前拍照，企鵝妹來者不拒。（圖／翻攝自企鵝妹IG）

還有網友回文，「因為她是一個直播主，因為她之前在PTT黑到比天狼星還亮」，企鵝妹大可以在鏡頭前聊天、打遊戲，每天就有收不完的斗內，也可以開台半小時，裝裝樣子走路，「但她選擇一步一腳印的走在環島路上，幾乎來者不拒的親民，更別說她還是個外國人，你看過哪幾個台灣有名直播主這樣搞的？」

該網友打從心底敬佩企鵝妹的態度，「我是沒斗內，更不是公關公司，但如果她環島剛好路過我附近，我會特地出去給她比個讚，表達對她的尊敬，你可以不喜歡她這人，但不得不佩服她環島這件事的作為」。