　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

企鵝妹環島PTT討論度爆高！鄉民曝「吸睛2原因」：贏一堆實況主

▲▼ 。（圖／翻攝自企鵝妹IG）

▲企鵝妹正在台灣徒步環島中，吸引不少粉絲追蹤她的直播。（圖／翻攝自企鵝妹IG）

記者施怡妏／綜合報導

南韓實況主「企鵝妹」近日來台挑戰徒步環島，掀起PTT熱論、占盡話題，就有網友指出，企鵝妹去年11月就來過台灣，整整待了1個月，去了九份、平溪、墾丁、高雄等地方，卻沒有掀起討論，但這次環島居然引發熱議，對此，有網友點出關鍵原因，「你可以不喜歡她，但你不能不佩服她」。

有網友在PTT發文，「為什麼企鵝妹環島能引起這麼多話題？」從宣布環島開始，每天打開PTT全都是企鵝妹相關文章，「隨便拍照、違停、掉包失而復得、找廁所，都能拿來當哏發文，484可以當作各家網紅的流量典範了啊？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

還有網友指出，其實企鵝妹去年就已經來過台灣，當時待了1個月，也有開直播分享旅遊的過程，只是沒有掀起討論，討論度也比這次低很多。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲網友佩服企鵝妹的行為。（圖／翻攝自PTT）

對此，有網友點出原因，因為她走真的，「清秀親切南韓美女環島有話題性」、「就真的用走的，一般人走一天就不會想走了」、「企劃本身有挑戰性」、「走真的，而且又不斷做效果」、「真的很有趣，路上一堆NPC，感覺很像開放世界的RPG遊戲，重點是她真的走，一天幾十公里在走，然後還可以整天滿懷笑容跟大家互動」、「喜歡看她跟路人互動」。

還有網友指出，透過直播看到很多台灣日常，「看見台灣風景，也能看見台灣人情冷暖」、「當較有效果的台灣風景台，還複習英聽」、「台灣亂象變成72直播的哏啊」、「因為每天都會發生意料不到的事，各種台灣亂象」、「哏多好笑，又能看到沒有被粉飾的真實台灣」。

▲▼ 。（圖／翻攝自企鵝妹IG）

▲環島過程中有許多粉絲慕名上前拍照，企鵝妹來者不拒。（圖／翻攝自企鵝妹IG）

還有網友回文，「因為她是一個直播主，因為她之前在PTT黑到比天狼星還亮」，企鵝妹大可以在鏡頭前聊天、打遊戲，每天就有收不完的斗內，也可以開台半小時，裝裝樣子走路，「但她選擇一步一腳印的走在環島路上，幾乎來者不拒的親民，更別說她還是個外國人，你看過哪幾個台灣有名直播主這樣搞的？」

該網友打從心底敬佩企鵝妹的態度，「我是沒斗內，更不是公關公司，但如果她環島剛好路過我附近，我會特地出去給她比個讚，表達對她的尊敬，你可以不喜歡她這人，但不得不佩服她環島這件事的作為」。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
知名景點「變超醜」！　挨罵糟蹋古蹟...縣府回應了
美光規定「有缺失罰寫50次」　苦主寫到崩潰！內行：台積電也有
快訊／兄弟外援來了！　「大聯盟級洋投」本周抵台
峇里島5星飯店命案！他滿身血爬出求救　1女裸體死在浴缸
三重男把「爸爸骨灰罈」丟分隔島！　真相查出
快訊／被黃子佼點名罵！　《天下雜誌》道歉了
劉雨柔怒「1周只愛愛2次」！　騎身上求歡被拒動念離婚
國3少女墜樓亡！　母整理遺物怒告前男友性侵

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

男友和媽媽撞名！妹子崩潰：認識1年只敢叫他「寶貝」

夫突停車拍下「重要時刻」妻傻眼　千人狂刷+1：錯過要等好幾年

三坑抽水站施工　南桃園5／15起停水39hrs ...39萬戶受影響

美國藍莓也驗出A肝！薛瑞元：今發公文要求好市多提說明

東非狒狒慘死！調查報告遲未出爐　動督盟籲過程應公開透明

企鵝妹環島PTT討論度爆高！鄉民曝「吸睛2原因」：贏一堆實況主

日方盼「復航熊本航線」　民航局答應了：華航、星宇已有包機

蛋價回穩！　彰化佛心早餐店霸氣公告：蛋製品一律降價5元

首波梅雨鋒面雨勢猛　「發綠」雨區擴大！雨彈炸完冷空氣接手

好市多「美國藍莓」也驗出A肝病毒　食藥署：4／11進口1.5萬公斤

女友上學睡過頭求助男友　他狂騎29公里「為愛衝鋒」

畢業考完「丟書下樓」狂歡　成功高中校長：記得清就好

李多慧「男友視角」遊九份！　露鎖骨：想在裡面游泳嗎❤

《黑暗榮耀》孫慏悟爆紅狂被要合照　和李蓑羅私下對話「跟劇一模一樣」XD

駕駛喊「你看那三寶」　下秒竟直擊2騎士相撞

雕刻《灌籃高手》人物髮型！　精細描繪＋立體輪廓網看呆

虎斑貓飯前對媽狂碎唸！　吃飽不開金口模樣超反差

香嗎？貓忘情吸「臭腳燒」　還用臉蹭！黑柴放棄躺平

斑馬線不讓行人！高雄短裙OL「辣腿狠踹反擊」　自小客嚇到停車

北捷恐怖淫男狂追抓奶影片曝！她等車遭猛撲壓地　胸部慘留爪痕

男友和媽媽撞名！妹子崩潰：認識1年只敢叫他「寶貝」

夫突停車拍下「重要時刻」妻傻眼　千人狂刷+1：錯過要等好幾年

三坑抽水站施工　南桃園5／15起停水39hrs ...39萬戶受影響

美國藍莓也驗出A肝！薛瑞元：今發公文要求好市多提說明

東非狒狒慘死！調查報告遲未出爐　動督盟籲過程應公開透明

企鵝妹環島PTT討論度爆高！鄉民曝「吸睛2原因」：贏一堆實況主

日方盼「復航熊本航線」　民航局答應了：華航、星宇已有包機

蛋價回穩！　彰化佛心早餐店霸氣公告：蛋製品一律降價5元

首波梅雨鋒面雨勢猛　「發綠」雨區擴大！雨彈炸完冷空氣接手

好市多「美國藍莓」也驗出A肝病毒　食藥署：4／11進口1.5萬公斤

男友和媽媽撞名！妹子崩潰：認識1年只敢叫他「寶貝」

Selina生子要暫退演藝圈？粉絲急壞　她認「會調整步調」首正面回應

台積電大客戶AMD財測普普　盤後股價挫逾6%

夫突停車拍下「重要時刻」妻傻眼　千人狂刷+1：錯過要等好幾年

租金三級跳！　高雄最強燒肉店傳續約觸礁

遙距感受的戰爭

嘴唇腫如香腸又「沾蜂蜜」！竟是細菌作怪　醫曝膿痂疹嚴重後果

台美軍事合作困境？　國防院所長：美國憂兩岸互動密切技術被偷

5月ETF除息秀！00878、00900六檔一次看　年化殖利率衝破6%

三坑抽水站施工　南桃園5／15起停水39hrs ...39萬戶受影響

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

生活熱門新聞

全台變天！首波梅雨最劇時間曝　冷空氣接力降溫

13人吃海鮮結帳4萬1　米其林餐廳說話了

立夏要來了！這生肖小心「車關」放1物破霉運

館長電商出包？豬五花放「A5和牛照」

公公「讓金孫讀私校」承諾學費全扛　1年後逼瘋媳婦

首波梅雨要來了　「下最大」時間曝

好市多2瓶鮮奶「不到100元」！結帳店員也傻了

年輕人搶當保全　內行人曝3大優勢

YT更新「飲食失調規範」吃播大胃王恐受影響

快訊／又檢出A肝莓！薛瑞元宣布：暫停好市多莓果輸入

哥嫂帶爸媽玩2天1夜！她遭排擠氣炸　全場秒挺哥哥

汽油車排氣檢驗放寬！車齡8年↑「每2年驗一次」7／1實施

42歲爸投1500萬元給imB！曾每個月爽領13萬

「全聯6元神物」必囤貨　千人激推：孩超愛吃

更多熱門

相關新聞

企鵝妹認「愛玩無套多人運動、1晚3次↑」！

企鵝妹認「愛玩無套多人運動、1晚3次↑」！

南韓知名實況主「企鵝妹」柳允進正在台灣步行環島中，吸引不少粉絲追蹤她的直播，向來主打清純形象的她，近來作風越變越大膽，曾公開做「純潔度測試（Rice Purity Test）」，大方坦承曾經嚐試過多人行、1晚3次以上床上運動、換過4種姿勢，引發網友驚呼。

網友哭求救奶奶　實況主險被騙2萬

網友哭求救奶奶　實況主險被騙2萬

巴拉圭慶賀團過境美國？　吳釗燮：不適合講

巴拉圭慶賀團過境美國？　吳釗燮：不適合講

開放加國全牛齡有利入CPTPP？　吳釗燮未否認

開放加國全牛齡有利入CPTPP？　吳釗燮未否認

美軍替台訂4架MQ-9B無人機　2025年完成履約

美軍替台訂4架MQ-9B無人機　2025年完成履約

關鍵字：

企鵝妹實況主徒步環島台灣PTT

讀者迴響

熱門新聞

全台變天！首波梅雨最劇時間曝　冷空氣接力降溫

直擊陳漢典深夜約會《天才衝衝衝》女星！

響尾蛇斷頭自咬身體　詭異影片曝光

1飲品超傷腎！　腎臟醫勸「快戒掉」：3病風險也增

企鵝妹認「愛玩無套多人運動、1晚3次↑」！

劉雨柔離婚半年「新歡是T1球星」！同車火熱互動被拍

13人吃海鮮結帳4萬1　米其林餐廳說話了

護士打視訊「嫌儀器吵」拔掉！　85歲病患亡

媽媽帶3女兒玩水全遭海浪捲走！2女溺斃

立夏要來了！這生肖小心「車關」放1物破霉運

店員超商門口嘿咻醉女　誇張畫面曝光

澳洲研究機構：愛口交罹口咽癌機率高8.5倍

汪小菲剛離開大S家「小S車就來了」

許光漢老街「十指緊扣日本女星」　近身護花趕飛蛾

5／6立夏「運勢翻紅」 生肖TOP3

更多

最夯影音

更多
女友上學睡過頭求助男友　他狂騎29公里「為愛衝鋒」

女友上學睡過頭求助男友　他狂騎29公里「為愛衝鋒」
畢業考完「丟書下樓」狂歡　成功高中校長：記得清就好

畢業考完「丟書下樓」狂歡　成功高中校長：記得清就好

李多慧「男友視角」遊九份！　露鎖骨：想在裡面游泳嗎❤

李多慧「男友視角」遊九份！　露鎖骨：想在裡面游泳嗎❤

《黑暗榮耀》孫慏悟爆紅狂被要合照　和李蓑羅私下對話「跟劇一模一樣」XD

《黑暗榮耀》孫慏悟爆紅狂被要合照　和李蓑羅私下對話「跟劇一模一樣」XD

駕駛喊「你看那三寶」　下秒竟直擊2騎士相撞

駕駛喊「你看那三寶」　下秒竟直擊2騎士相撞

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面