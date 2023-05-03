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網友哭求「救奶奶」火辣實況主Sandy險被騙2萬　秒遭翻臉封鎖

▲▼ 知名遊戲實況主YouTuber Sandy（許芸珊）。（圖／翻攝自Sandy臉書）

▲知名遊戲實況主YouTuber Sandy（許芸珊）。（圖／翻攝自Sandy臉書）

記者黃資真／台北報導

知名實況主YouTuber「Sandy」（許芸珊）擁有天使臉蛋、魔鬼身材，擁不少粉絲喜愛，日前她協助台北市警方拍攝反詐騙宣導影片時，透露自己曾差點被網友詐騙2萬元，所幸在周邊友人勸導下，才沒有上當。

台北市中正第二分局表示，隨著各類交友網站或軟體盛行，LINE、Facebook（臉書）、IG等已成時下民眾聯繫與認識朋友的管道，如果過度依賴、信任網路交友，或是不慎在網路中暴露過多的個人資料，因此特地邀請Sandy拍攝反詐騙宣導影片，以達犯罪預防成效。

Sandy分享自身經驗，她曾在網路上認識一位男網友，言談幽默風趣，彼此互動良好，相談甚歡，莫約1個月後，男網友突稱其奶奶交通意外住院，急需2萬元，希望Sandy能幫忙應急，但她覺得有點詭異，只能先說自己拿不出那麼多錢，請他去找別人借。

不過，男子卻死纏爛打，哭求希望Sandy去向朋友、家人借錢匯款給他，Sandy險些心軟，以為對方可能真的很需要幫忙，最後幸好在朋友、家人勸告下打消念頭，委婉告知無法匯錢，結果慘遭男子口出惡言封鎖，令她驚訝不已，「事後想想還好當初沒有傻傻去匯款，不然辛苦錢就打水漂了。」

根據165反詐騙系統「被害案件受理來源財損分析表」統計，詐騙手法前五名分別為：(一)假投資、（二）解除分期付款、（三）假網拍、（四）假交友（投資詐欺）、（五）猜猜我是誰，其中假交友結合假投資詐騙更是層出不窮，111年1月迄今詐騙金額已高達18億。

中正第二分局提到，由於網路隱匿且查證困難的特性，常為有心人士利用，歹徒結合交友軟體風潮，於熱門交友App中找尋下手目標，以美色或金錢利誘，一旦上鉤，便開始假借名義詐財行騙。網路交友暗藏可能損及人身及財物安全之陷阱，過程中若遇網友提及金錢援助或違常之利益贈送時，就必須提高警覺，不要貪心才是防範網路交友詐騙事件有效之道。如有任何疑問也歡迎撥打165反詐騙專線或110報案電話諮詢。

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