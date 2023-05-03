美最新一輪軍援烏克蘭92億元　傳首包含短程空射飛彈

▲美軍傳將援烏「九頭蛇70航空火箭彈」。（圖／翻攝維基百科）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國計畫最快今（3日）宣布最新一輪軍援烏克蘭內容，將首次包括短程空射飛彈，本次軍援總額達3億美元（約新台幣92億元）。

路透社報導，此次將援烏的「九頭蛇70航空火箭彈」（Hydra 70），是由美國通用動力公司（General Dynamics）研發生產的空射非制導火箭彈，通常裝備於飛機吊艙。

基輔當局正等待時機展開春季反攻，「九頭蛇70航空火箭彈」的到來可以幫助烏軍地面部隊挺進時提供空中支援，協助削弱俄軍地面據點。

匿名消息人士指出，這次軍援內容還包括155毫米榴彈砲，此外還有海馬斯與榴彈砲彈藥、拖式反坦克飛彈以及迫擊砲。拆除設備與卡車也是軍援的一部分，不過他們警告此次軍援最終內容尚未敲定，仍存在變數。

此次軍援動用資金源自《總統撥款權》（Presidential Drawdown Authority），該法案授權總統在緊急狀態下可不經國會同意，從美國庫存中轉移商品與服務。轉移內容屬於美國過剩的庫存。

此次將是俄羅斯去年2月入侵烏克蘭以來，美國第37次軍援烏克蘭，加上這次軍援總額達到近360億美元（約新台幣1.1兆元）。軍援負擔也使得國會與白宮對於如何避免美國發生災難性違約而爭論不休，許多共和黨人認為應削減國內支出換取提高債務上限。

儘管如此，不論共和黨或民主黨人都有共識，便是繼續軍援烏克蘭，協助烏克蘭抵抗俄羅斯，即便是共和黨籍眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）與同黨參議院領袖麥康諾（Mitch McConnell）都是如此。