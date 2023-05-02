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好萊塢編劇「集體罷工」15年來首次　上千人走上街頭要求公平薪資

▲▼美國劇作家協會（WGA）的好萊塢編劇們，集體罷工。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國劇作家協會（WGA）的好萊塢編劇們，集體罷工。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

美國劇作家協會（WGA）表示，經過與迪士尼公司（DIS.N）和Netflix公司（NFLX.O）等平台業者談判過後，雙方未能就更高的薪資報酬達成協議，所以協會領導層一致支持，進行15年來的首次罷工。

根據《路透社》報導，數千名電影和電視編劇走上街頭，這讓好萊塢陷入混亂，並擾亂了影視產業的製作。

WGA的成員約有11,500位劇作家，他們表示，這些影視平台試圖創造「零工經濟」（gig economy），讓編劇變成「完全自由業」。

報導指出，串流平台的興起，導致電視廣告收入下降，因為傳統電視觀眾減少，廣告商轉向其他地方，這個「世界最大經濟體系」的衰退威脅也迫在眉睫。

上一次WGA罷工發生在2007年和2008年，持續了100天，由於製作停擺以及失業的編劇、演員和製片人削減開支，使加州經濟因為罷工行動，損失了約21億美元（約新台幣610億元）。

▲▼人工智慧運用海量數據進行精確評估。（圖／達志影像／美聯社）

▲除了薪資問題之外，「人工智慧」的影響也是編劇談判的重點之一。（圖／達志影像／美聯社）

代表電影公司的「電影電視製片人聯盟」（AMPTP）表示，他們已提議「慷慨地增加薪資」，並願意提高報價。

但是AMPTP反對WGA的其中一項條件，也就是「要求公司在特定時間段內，為節目配備一定數量的編劇，無論是否需要。」

編劇們則表示，他們在串流平台的熱潮中，面臨「劇季縮短」和「分潤減少」的困境。

除了薪資問題資外，人工智慧也是在談判桌上談判的另一項議題，WGA希望採取保護措施，防止人工智慧從編劇之前的作品中，生成新劇本。

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