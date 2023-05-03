民眾多吃半個月A肝毒莓果？食藥署：送驗需2周　沒結果前不能說

▲好市多股份有限公司輸入之「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」經衛生單位抽驗檢出A型肝炎病毒陽性。（圖／食藥署提供）



記者嚴云岑／台北報導

好市多自智利輸入的「冷凍綜合莓」4月10日驗出A肝病毒，食藥署卻於4月28日才發布警訊，以致民眾多吃了半個月的毒莓果，藍綠立委也痛批無作為。對此，食藥署回應，在邊境檢驗到違規產品後，隔天就立刻啟動後市場稽查，亦預防性下架同品項產品，由於檢驗程序複雜，食藥署也只能等確定驗出陽性才能對外說明，否則對業者不公平。

此次毒莓果風暴為食藥署主動監測國際警訊，在3月19日收到美國FDA發送「冷凍有機草莓」受A型肝炎感染的回收警訊後，就於署網發布消費者警訊，之後也擴大各國莓果產品邊境查驗，後於4月10日發現好市多於3月27日報驗的「科克蘭冷凍三種莓果」驗出A肝陽性，卻因隔進行後市場稽查，半個月後才對民眾公布遭詬病。

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食藥署南區區管中心副主任蔡佳芬受訪時表示，好市多進口的莓果於4月10日在邊境被檢出A肝病毒陽性時已是深夜，隔日已立即啟動預防性下架並抽驗，但因檢驗程序繁雜，需要先蒐集莓果表面的RNA送PCR檢驗，再針對可疑的片段做定序，需要至少2週才拿到檢驗報告。

「在結果沒出來之前，我們也不知道產品有無問題，不可能對一個未知的東西告訴民眾不能吃。」蔡佳芬強調，食藥署在事發當下已經要求好市多將產品下架，此次也ㄧ確認結果後就對外公布，未來也會持續把關，希望在第一時間幫民眾攔阻風險產品。

雖然首批毒莓果是在邊境檢出，但食藥署每週公佈的邊境查驗不合格名單中，至今仍不見3月27日報驗的「科克蘭冷凍三種莓果」，也遭外界質疑食藥署行政效率。

對此，食藥署北區管理中心科長陳慶裕回應，在驗到不合格產品後，食藥署會給業者15天的行政救濟期，讓業者申請複驗，確定違規才會依行政程序公布。而食藥署上週就整理好該批莓果資料，但因還沒過救濟期，「可能下周就會公布了。」