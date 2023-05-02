幫郭台銘補血！鍾沛君支持啟動核四　反轟綠營玻璃心碎、斷章取義

▲國民黨台北市議員鍾沛君。（圖／翻攝自Facebook／鍾沛君）

記者江采蓁／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘為爭取藍營2024總統提名，近來不斷舉辦講座說明政見，拋出重啟核四，脫口「若要投給民進黨，那就生肺癌好了」，引發綠營大力抨擊。對此，國民黨台北市議員鍾沛君2日就在臉書表示，自己支持啟動核四，民進黨為了意識形態廢除核電，又不敢面對空污問題，於是斷章取義，狂轟猛炸攻擊提出問題的人。

鍾沛君表示，郭台銘在座談會上說要重啟核四又批評民進黨把「非核家園」當作神主牌，更脫口「若要投給民進黨，那就生肺癌好了」，再度戳破民進黨的玻璃心，因此，民進黨怒轟郭台銘是在詛咒台灣人得肺癌，沒有當總統的格調。

鍾沛君指出，民進黨為了意識形態廢除核電，又不敢面對空污問題，當郭台銘點出人民關心的肺癌問題時，為求轉移施政無能的焦點，於是斷章取義，狂轟猛炸攻擊提出問題的人，既然解決不了問題，就解決提出問題的人。她舉例，台電跳出來洗地表示，2016年後台電在台中電廠減少燃煤近600萬噸，也減排整體空污超過6成，但她直言，台電沒告訴大家的是，他們不僅降低空汙也減少發電量，取而代之的是不穩定的再生能源。

鍾沛君提到，太陽光電、風力這兩種不穩定的發電來源，隨著炎炎夏日到來，一旦用電尖峰期用電量超過供電量，民眾擔心跳電的夢魘恐怕變成常態。她批評，台電不去解決發電不穩的問題，反倒過來修理提出問題的人，配合政府的認知作戰攻擊郭台銘，用片面資訊去混淆視聽替蔡政府辯解。

因此，鍾沛君強調，自己支持啟動核四。她認為，台灣要發展高耗電量的半導體產業，以及因應日益攀升的民生用電，就該啟用最穩定且不會造成空氣污染的核能。