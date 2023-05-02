楊永明控對手發蘋果、送蠻牛　羅智強喊：沒違法！但不再發放

▲前國安會副秘書長楊永明。（圖／記者黃克翔攝）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨2024台北市大安區立委選戰，包括前議員羅智強、現任議員鍾沛君、前國安會副秘書長楊永明都宣布加入初選戰局。不過，楊永明2日表示，他參與旅遊活動送車活動時，發現羅智強、鍾沛君分別發送蘋果與蠻牛非競選宣傳的禮品，質疑「這種做法合適嗎？」羅智強則回應，「我和鍾沛君都沒有違法的問題，但楊永明有疑慮，我願意接受他的意見，明天開始不再發放蘋果。」

楊永明今日透過臉書發文表示，今早他前往福住里李欣芠里長舉辦的花東旅遊活動送車，但送車時卻發現羅智強與鍾沛君兩人開始發送非競選宣傳的禮品。他指出，羅智強發送每位參加里民一顆蘋果，鍾沛君則提供每人一瓶蠻牛飲料，據瞭解蘋果一顆要10元以上，蠻牛一瓶30元左右。

楊永明認為，雖然是黨內初選，但是也是選舉期間，一般競選宣傳的口罩、面紙、小瓶水等價格低約在1至2元，選民拿到手上不會認為是贈送禮品，但蘋果與蠻牛飲料則是饋贈禮品，質疑「這種做法合適嗎？大安區選民能用蘋果蠻牛來影響嗎？」

針對楊永明質疑，羅智強則在貼文下方留言回應，一顆蘋果新台幣10元，是在30元的標準之下，所以送蘋果並沒有違反選舉罷免法的問題；而鍾沛君昨日送車發蠻牛，依楊永明的估算，一瓶30元 ，也沒有違反選罷法。

羅智強說明，鍾沛君在昨天開始送蠻牛，當時他想，不妨也送一顆蘋果，既不違反選罷法，也當作是對里的小心意，強調「基本上我和鍾沛君都沒有違法的問題，但楊永明有疑慮，我願意接受他的意見，明天開始不再發放蘋果。」

另外，鍾沛君也表示，她之所以贈送出遊里民每人一瓶蠻牛，其實是因為蠻牛業者正好是她的好友，該名好友送蠻牛飲料替她與辦公室同仁力拚初選，打氣加油。但因前陣子送車時，有里民告訴她，市政參觀一整天行程，中午吃了便當後，一到下午總是昏昏欲睡，於是她才決定「借花獻佛」，將這些瓶身有打印「非賣品」的能量飲，與里民分享。

鍾沛君說，雖然狀況不盡相同，但她查了一下，該能量飲如果以箱為單位，大量採購，一瓶均價24元；況且，以大安區選民的素質，沒有人會因為一瓶蠻牛改變自己投票意向，強調「我們的政策政見，人格特質，從政經歷，才是重點。」