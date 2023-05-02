誰戰高雄「綠到出汁」立委選區？　國民黨美女刺客明接受徵召

▲國民黨發言人李明璇。（圖／李明璇提供）

記者鄭佩玟／台北報導

高雄市第八選區（小港、前鎮、旗津）被稱為「最綠選區」，國民黨苦無人選參戰。最新消息指出，有「最美主持人」之稱的國民黨發言人李明璇，明天將接受國民黨中常會徵召，以美女刺客之姿，為黨挑戰艱困選區。對此消息，李明璇本人已親口證實，她表示就算是人稱「綠到出汁」的高雄艱困選區，她也會努力用親和力、行動力去「感動」選民。

李明璇表示，2024是國民黨的關鍵一役，需要全黨每一位成員共同努力「竭盡所能的團結」，此刻她願意勇敢接受國民黨的徵召，前往艱困選區，為國民黨開疆闢土、贏得勝利。她的初衷非常清楚：「參選是要為國民黨開疆闢土，要用行動與決心，讓所有人見證國民黨青年世代的勇氣力量，並不是要增加國民黨分裂的風險」。

李明璇觀察到，近期各地方的初選裂痕，讓她意識到需要選擇一條「與眾不同的道路」，才能重振國民黨員的信心，「不把個人因素列為首要考量，而是盡個人最大的努力團結全黨，這是我身為國民黨發言人最重要的使命。」而回到她的初衷，就能豁達放下自己的「想要」，成全大環境的「需要」，她願意義無反顧地代表年輕世代，挺身而出，為國民黨奮戰艱困選區，「那個越不可能的地方，就由我來集結眾人的力量去創造可能！」

李明璇坦言，接下來要面對非常艱難的環境，她都會用行動和決心，讓所有人見證國民黨青年世代的勇氣；她堅信年輕一代的力量，一定能帶領國民黨走向新的高峰；而年輕人參選，會使用空戰引領陸戰，結合在地議員和陸軍的力量，做好整合、溝通，確保每個人都能夠發揮自己的優勢，合作贏得選戰。

李明璇相信，人心是柔軟的，就算是人稱「綠到出汁」的高雄艱困選區，她也會努力用親和力、行動力去「感動」選民。她也有信心能挺住民進黨的無恥攻擊，「重挫民進黨士氣」、「下屆市長前哨站」，就靠李明璇先打起。