慶祝溫馨母親節！台東縣衛生局9日起巡迴離島擴大篩檢服務





▲台東縣衛生局9日起巡迴離島擴大篩檢服務。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



為慶祝偉大溫馨的母親節，並體恤婦女一年辛勞，台東縣衛生局自5月9日起至5月26日舉辦「歡慶母親節 全方位健康照護~離島擴大篩檢服務」，乳房X光攝影巡迴車將前往蘭嶼及綠島各村落到點服務，凡參加篩檢活動的民眾，即可獲得實用禮券及加碼贈送摸彩券1張，每項婦癌篩檢共可獲贈摸彩券2張。

台東縣衛生局表示，這次健康篩檢活動整合醫療資源送進離島，除了把乳房X光攝影篩檢巡迴車開進離島，還商請婦產科醫師及護理師進駐執行子宮頸抹片篩檢，用實際行動為離島民眾的健康把關。乳房X光攝影巡迴車將分別於5月9日至5月15日在綠島，5月20日至5月26日前往蘭嶼，為鄉親服務。

衛生局長孫國平指出，健康篩檢是提升生活品質的良好途徑，並能夠即早監控身體狀況，許多疾病就可以在就醫前就發現它、處理它，避免疾病於嚴重期別才被發現，造成家庭經濟及人力上的巨大變化，健康篩檢是主宰人生的良好策略，此次活動衛生局啟動眾多資源，希望離島民眾把握機會善加利用。

政府補助30歲以上女性每年免費子宮頸癌篩檢1次，40歲以上女性每2年免費乳癌篩檢1次，40至64歲不分男女，每3年免費成人健康檢查1次，45至79歲民眾終身免費B、C型肝炎篩檢1次，台東縣衛生局呼籲縣民千萬不要輕言放棄自己的權益，定期作篩檢，希望大家都身體健康「呷百二」。