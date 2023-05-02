　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

日抽40根菸！他背痛就醫驚見「腰椎被吃掉」　醫嘆：癌症末期了

▲日抽40根菸！台中男背痛就醫驚見「腰椎被吃掉」　醫嘆：癌症末期了。（圖／記者游瓊華攝）

▲日抽40根菸，台中男背痛就醫驚見「腰椎被吃掉」，醫嘆：癌症末期了。（圖／亞大醫院提供）

記者游瓊華／台中報導

一名55歲業務員「阿明」菸齡超過30年，每天都要抽掉1到2包菸，近來因喉嚨沙啞及背痛遂就醫檢查，影像檢查結果赫見腰椎骨疑似「被吃掉」，經胸腔內科醫師確認後，證實是肺癌第四期併發癌細胞多處骨頭轉移，讓他宛如晴天霹靂，醫師則呼籲老菸槍務必接受低劑量電腦斷層(CT)癌篩，才能早期發現早期治療。

▲日抽40根菸！台中男背痛就醫驚見「腰椎被吃掉」　醫嘆：癌症末期了。（圖／記者游瓊華攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲阿明經胸部X光檢查，發現左肺明顯腫瘤。（圖／亞大醫院提供）

亞洲大學附屬醫院胸腔內科主治醫師戴芳銓指出，病患今年2月開始出現喉嚨沙啞及下背部疼痛症狀，他先諮詢耳鼻喉科醫師意見，但給藥後症狀未明顯好轉，之後又因劇烈背痛改掛骨科門診，安排磁振造影(MRI)檢查後，竟明顯看出第4-5節腰椎骨頭「被吃掉」，懷疑是癌細胞移轉，改由胸腔內科醫師接手診治。

▲日抽40根菸！台中男背痛就醫驚見「腰椎被吃掉」　醫嘆：癌症末期了。（圖／記者游瓊華攝）

▲阿明體內也發現多處骨轉移，顯示病情發展迅速。（圖／亞大醫院提供）

戴芳銓表示，病患詳細檢查確認是左肺肺癌第四期，體內也發現有多處骨頭轉移現象，顯見病情發展十分迅速，考量患者疼痛情形嚴重，先透過放射治療減輕其疼痛狀況，好轉後再以傳統標靶藥物治療，並建議採用副作用較低的「抗血管新生療法」，藉此阻斷腫瘤養分供給，也阻斷癌細胞擴散能力，目前正持續治療中。

▲日抽40根菸！台中男背痛就醫驚見「腰椎被吃掉」　醫嘆：癌症末期了。（圖／記者游瓊華攝）

▲醫師戴芳銓呼籲老菸槍務必接受低劑量電腦斷層(CT)癌篩，才能早期發現早期治療。（圖／亞大醫院提供）

戴芳銓也提醒，肺癌初期症狀不明顯，但可能會有久咳不癒、咳痰或有咳血等徵狀，若同時有背痛、肩膀痛，以及食慾不振、體重短時間減輕等不適情形，就得提供警覺，盡快尋求醫師諮詢與評估，找出問題診治，以免延誤病情。
 

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
「大咖AV女優」引退1年　改名宣布回歸
背痛就醫驚見「腰椎被吃掉」　醫嘆：癌症末期了
北捷恐怖淫男狂追抓奶影片曝！　她等車遭猛撲壓地
快訊／西濱「槽車整輛翻下橋」！　鮮血流滿地
線上直播驚現「學生床戰啪啪啪」　教授尷尬急切：Oh Gosh
趕著去毒趴！24歲男狠撞機車　老師死在安親班門口
摩斯薯條調漲20元！　推出2新包裝
台灣4月新車銷量出爐！　雙LEXUS殺進前10名
陳為民騎西濱「撞見魔神仔」！恐怖長相曝光　車友嚇認：我遇過

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國籍航空2022財報出爐！星宇虧最多「累計虧損破122億元」

華航「退役救生衣」化身3種日用包！每件1500元限量開賣

「兒遭綁架」討贖金！鋼鐵媽吐1句竟收歹徒祝福：願妳未來順遂

企鵝妹吃烤雞！騎士團見一幕「怒洗店家1星」　網卻幫補血：好恐怖

三上悠亞要來了！引退前「在台灣最後公開活動」　日期、地點曝

瓦斯鋼瓶深夜落軌！隨車巡軌還沒出動　自強號就撞上

日抽40根菸！他背痛就醫驚見「腰椎被吃掉」　醫嘆：癌症末期了

日本護照超強「持有率卻比台灣低」？鄉民曝優勢：真的不用出國

「黑水夜市牛排攤」重出江湖！地點曝光　常客認：不一樣了

拒開ATP故障車「反被主管罵」　王國材：台鐵司機員做了正確決定

越南道地「殘廢餐」！　飯來張口、美女陪喝酒

1歲小搶匪奪王妃手提包　凱特被逗樂：讓他繼續玩

吳建豪當她面提少女時代成員　Jessica一聽笑回：Oh～

12歲選秀冠軍和爸對唱　成熟深情詮釋經典老歌

載人回家乘客卻去坐後座　駕駛被當小黃爆氣：禮貌？

美校車司機行駛中突昏倒　13歲童緊急剎住救全車！

《禹英禑》夢幻聯動《金師傅3》 他們全轉職去石垣醫院？

SEVENTEEN Joshua「紳士行為」讓她心動！　李泳知笑喊：看到我們孫子了XD

媽媽開跳BLACKPINK　兒子：就韻律舞啊！

男孩口誤喊老師「媽媽」　為負責竟撩：那我娶妳呀

國籍航空2022財報出爐！星宇虧最多「累計虧損破122億元」

華航「退役救生衣」化身3種日用包！每件1500元限量開賣

「兒遭綁架」討贖金！鋼鐵媽吐1句竟收歹徒祝福：願妳未來順遂

企鵝妹吃烤雞！騎士團見一幕「怒洗店家1星」　網卻幫補血：好恐怖

三上悠亞要來了！引退前「在台灣最後公開活動」　日期、地點曝

瓦斯鋼瓶深夜落軌！隨車巡軌還沒出動　自強號就撞上

日抽40根菸！他背痛就醫驚見「腰椎被吃掉」　醫嘆：癌症末期了

日本護照超強「持有率卻比台灣低」？鄉民曝優勢：真的不用出國

「黑水夜市牛排攤」重出江湖！地點曝光　常客認：不一樣了

拒開ATP故障車「反被主管罵」　王國材：台鐵司機員做了正確決定

國籍航空2022財報出爐！星宇虧最多「累計虧損破122億元」

太陽保羅G2傷退不妙！　主帥賽後親曝傷勢狀況

藍立委初選民調7日開跑！李彥秀邀李明賢站台　游淑慧找他傳授秘笈

投147線拓寬改善剩7公里路　縣府盼帶動鹿茸產業發展

MET Gala／女星全化貓眼＋裸唇！Jennie清淡優雅風、安海瑟薇復古風

MET Gala／卡蒂B扮「女版老佛爺」太可愛！盤點本次紅毯黑色造型女星

華航「退役救生衣」化身3種日用包！每件1500元限量開賣

「兒遭綁架」討贖金！鋼鐵媽吐1句竟收歹徒祝福：願妳未來順遂

20歲才見面！女瘋狂愛上同父異母弟　高調曬恩愛連生2孩

一票人犯錯！「電鍋1習慣」大口吃細菌又耗電

情侶廁所激戰響遍餐廳　 不顧店員阻止全場傻眼

生活熱門新聞

首波梅雨要來了　「下最大」時間曝

公公「讓金孫讀私校」承諾學費全扛　1年後逼瘋媳婦

企鵝妹被嫌胸部小　台語怒飆3個字回應

哥嫂帶爸媽玩2天1夜！她遭排擠氣炸　全場秒挺哥哥

年輕人搶當保全　內行人曝3大優勢

三上悠亞引退認「找到愛人了」　對象是百萬YTR

好市多2瓶鮮奶「不到100元」！結帳店員也傻了

大逆轉！夜市又可撈金魚了　農委會：優先禁止鼠兔哺乳類動物

5月錢來了！「5星座財運爆漲」　第一名躺著賺

拍片偷賣場飲料被檢舉　短髮妹：大不了坐牢

全台變天！　首波梅雨要來了

情侶洗澡「男友突1舉動」！網傻：一定超臭

重機妹子過彎撞車狂翻180度　11萬人朝聖

路人求合照「企鵝妹秒Say No」！原因曝網讚爆

更多熱門

相關新聞

空氣清淨機「做錯1舉動」＝沒用！　專家推2位置效果更好

空氣清淨機「做錯1舉動」＝沒用！　專家推2位置效果更好

擔憂空汙造成的身體危害，不少人家裡會購入空氣清淨機，但你的機器位置有放對嗎？專家指出，很多人會放在床頭或是正窗邊，就是希望呼吸的空氣是乾淨的，事實上會建議大家要放在「空氣較不流動」的地方，或是離床頭遠一點；另外，也因為台灣較為潮濕，在使用空氣清淨機時也要記得除溼。

台中警副所長上班突中風　警友站長載人衝醫院救命

台中警副所長上班突中風　警友站長載人衝醫院救命

生活忙碌也別忽視　花蓮男健康檢查揪出肺癌

生活忙碌也別忽視　花蓮男健康檢查揪出肺癌

咳嗽1個月！醫一查「肺癌末期了」　40歲男崩潰：我不相信

咳嗽1個月！醫一查「肺癌末期了」　40歲男崩潰：我不相信

肺癌發現多已晚期！「1關鍵」揪早期

肺癌發現多已晚期！「1關鍵」揪早期

關鍵字：

亞大醫院胸腔內科戴芳銓肺癌

讀者迴響

熱門新聞

首波梅雨要來了　「下最大」時間曝

公公「讓金孫讀私校」承諾學費全扛　1年後逼瘋媳婦

快訊／《廚神當道》大咖主持人陳屍飯店！

即／郭台銘深夜急道歉：倉促發言

企鵝妹被嫌胸部小　台語怒飆3個字回應

哥嫂帶爸媽玩2天1夜！她遭排擠氣炸　全場秒挺哥哥

護士打視訊「嫌儀器吵」拔掉！　85歲病患亡

瑤瑤「沒穿內衣」主持人伸進去喬奶

年輕人搶當保全　內行人曝3大優勢

網紅民宿床下躺死人　住客聞屍臭「還看到了」

明星高中老師家中浴室亡　蓮蓬頭水還在流

壓力大就自慰！他尻到「手都破皮了」　妻每天激愛餵不飽

「TOYOTA全新跑旅」現身了

三上悠亞引退認「找到愛人了」　對象是百萬YTR

3男闖科大女宿！噁撩妹子屁股很翹　最小才15歲

更多

最夯影音

更多
越南道地「殘廢餐」！　飯來張口、美女陪喝酒

越南道地「殘廢餐」！　飯來張口、美女陪喝酒
1歲小搶匪奪王妃手提包　凱特被逗樂：讓他繼續玩

1歲小搶匪奪王妃手提包　凱特被逗樂：讓他繼續玩

吳建豪當她面提少女時代成員　Jessica一聽笑回：Oh～

吳建豪當她面提少女時代成員　Jessica一聽笑回：Oh～

12歲選秀冠軍和爸對唱　成熟深情詮釋經典老歌

12歲選秀冠軍和爸對唱　成熟深情詮釋經典老歌

載人回家乘客卻去坐後座　駕駛被當小黃爆氣：禮貌？

載人回家乘客卻去坐後座　駕駛被當小黃爆氣：禮貌？

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面