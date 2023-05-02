日抽40根菸！他背痛就醫驚見「腰椎被吃掉」　醫嘆：癌症末期了

▲日抽40根菸，台中男背痛就醫驚見「腰椎被吃掉」，醫嘆：癌症末期了。（圖／亞大醫院提供）



記者游瓊華／台中報導

一名55歲業務員「阿明」菸齡超過30年，每天都要抽掉1到2包菸，近來因喉嚨沙啞及背痛遂就醫檢查，影像檢查結果赫見腰椎骨疑似「被吃掉」，經胸腔內科醫師確認後，證實是肺癌第四期併發癌細胞多處骨頭轉移，讓他宛如晴天霹靂，醫師則呼籲老菸槍務必接受低劑量電腦斷層(CT)癌篩，才能早期發現早期治療。

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▲阿明經胸部X光檢查，發現左肺明顯腫瘤。（圖／亞大醫院提供）



亞洲大學附屬醫院胸腔內科主治醫師戴芳銓指出，病患今年2月開始出現喉嚨沙啞及下背部疼痛症狀，他先諮詢耳鼻喉科醫師意見，但給藥後症狀未明顯好轉，之後又因劇烈背痛改掛骨科門診，安排磁振造影(MRI)檢查後，竟明顯看出第4-5節腰椎骨頭「被吃掉」，懷疑是癌細胞移轉，改由胸腔內科醫師接手診治。

▲阿明體內也發現多處骨轉移，顯示病情發展迅速。（圖／亞大醫院提供）



戴芳銓表示，病患詳細檢查確認是左肺肺癌第四期，體內也發現有多處骨頭轉移現象，顯見病情發展十分迅速，考量患者疼痛情形嚴重，先透過放射治療減輕其疼痛狀況，好轉後再以傳統標靶藥物治療，並建議採用副作用較低的「抗血管新生療法」，藉此阻斷腫瘤養分供給，也阻斷癌細胞擴散能力，目前正持續治療中。

▲醫師戴芳銓呼籲老菸槍務必接受低劑量電腦斷層(CT)癌篩，才能早期發現早期治療。（圖／亞大醫院提供）



戴芳銓也提醒，肺癌初期症狀不明顯，但可能會有久咳不癒、咳痰或有咳血等徵狀，若同時有背痛、肩膀痛，以及食慾不振、體重短時間減輕等不適情形，就得提供警覺，盡快尋求醫師諮詢與評估，找出問題診治，以免延誤病情。

