台中警副所長上班突癱軟腦中風　警友站長急載人衝醫院救命

▲台中派出所副所長上班突癱軟腦中風，警友站長急載人衝院。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市霧峰警分局四德派出所副所長王水源日前執勤時，左手突無力握住手機，身體癱軟蹲下，恰巧身邊是警友站站長王承緯，王男立刻載副所長衝往鄰近亞洲大醫附屬醫院救治，院方進行「顱內動脈取栓術」清除副所長血栓、打通血管，全程花不到3小時，3天後即轉入普通病房，成功避免缺血性腦中風，現副所長康復如初，重回工作崗位。

四德派出所副所長王水源形容發生過程時仍餘悸猶存，表示上週二排定拜訪多位轄區內警友，才剛到定點要拿起手機打電話時，手機卻掉落在地上，他蹲下撿起手機後，卻感覺頭部重重的，四肢也不聽使喚。

陪同王水源的警友站站長王承緯看到王水源臉部眼歪嘴斜、口齒不清甚至開始流口水，見狀大喊：「你中風了啦！」立即將他攙扶上車，並聯繫亞大醫院，由於案發地點距離醫院不到十分鐘路程，眾人疾駛衝往醫院。

▲經檢視顯影劑影像後，確認為血管阻塞型腦中風，為右側中大腦動脈部位阻塞。（圖／亞大醫院提供）



亞大醫院急診室醫師林維奕評估，王水源為「急性腦中風」症狀，立即安排腦部電腦斷層檢查，經檢視顯影劑影像後，確認為血管阻塞型腦中風，為右側中大腦動脈部位阻塞，立即透過靜脈注射血栓溶解劑，並通知著手安排顱內動脈取拴術，搶救缺血但尚未壞死的腦部。

▲院方緊急為副所長王水源進行手術，所幸趕在3小時黃金時間內，搶救得宜。（圖／亞大醫院提供）



神經內科醫師吳致螢也表示，缺血性腦中風會造成嚴重的神經學損傷、癱瘓甚至死亡，若能在發生3小時「黃金時間」內及時施打靜脈血栓溶解劑，以及中風發生8小時內安排動脈取栓，都有助於患者預後可恢復較佳生活品質，該患者「真的福大命大」，因為他從到院到取栓完成，幾乎在三小時內完成，「真的是萬中選一的幸運」！

▲台中派出所副所長王水源(中)日前上班突癱軟腦中風，現已順利出院。（圖／院方提供）