家暴夫深夜在自家院子潑汽油縱火！圖燒死妻女還辯稱嚇嚇她們

▲台南男子潑汽油縱火，打算燒死妻女，遭判刑定讞。此為示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

台南市官田區陳姓男子，多次向妻子索討金錢未果，因此與妻子感情不睦；又不滿妻子聲請家暴保護令。竟在2022年5月間購買汽油，趁著深夜，在自家後院潑灑汽油縱火，妻子與2名女兒奪門而出，還遭陳男拳腳相向，還好死命逃出。一二審均依照「家暴殺人未遂罪」將陳男重判有期徒刑10年，全案再上訴，最高法院2日駁回上訴定讞。

判決指出，67歲的陳姓男子與妻子感情不睦，妻子更在2022年初聲請家暴保護令獲准。陳男不滿，對妻女萌生殺意，他先在案發前兩天到加油站，購買250元的汽油，以塑膠桶盛裝。案發當夜凌晨3點，他拿出打火機、日曆紙，趁著妻子與2名女兒以及小孫女在平房屋內睡覺時，在住家前的前後院潑灑汽油，並拿出打火機縱火。

妻子聞到汽油味道驚醒，趕緊叫醒女兒們，並從前門穿過前院的火勢，打算開啟鐵門離去。但陳男這時趕上，毆打妻子，妻子被火勢逼回屋內；女兒見狀，打算打開後院鐵門離去，但因火勢太過猛烈，燒傷腿部，眾人又被逼回屋內。眼見火勢越來越大，妻女們決定從前門硬闖，眾人奮力推擠，終於推倒陳男，順利離開火場。警消人員趕到現場撲滅火勢，並逮捕陳男，檢方最後依照「家暴殺人未遂罪」，對陳男提起公訴。

法院審理時，陳男否認有殺人故意，辯稱當時因為心情鬱卒、生氣，所以買汽油潑灑於房屋前後院子再放火，想要嚇嚇她們。法院不採信，一二審均將陳男重判有期徒刑10年。全案再上訴，最高法院2日駁回上訴定讞。