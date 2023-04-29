更生人阿凱送書進台北女子看守所：感謝總裁大哥支持我分享愛

▲更生人張登凱（前排），一行人送書籍進台北女子看守所，由所長鄭翠芬（後排中）接見。（圖／張登凱提供）

記者吳銘峯／台北報導

東森集團總裁王令麟為鼓勵更生人復歸社會，協助在獄中認識的更生人張登凱（阿凱），進入集團工作。阿凱除了認真工作以外，還持續回饋社會。他日前贈送1百本書籍進台北女子看守所，所長鄭翠芬親自接見，並致贈感謝狀。阿凱也特別感謝總裁大哥全力支持他，讓他能持續分享愛。

王令麟熱心公益，更致力於更生保護工作，除了實際捐助金錢以外，也協助許多更生人在集團中就業，讓更生人有穩定收入，並培養工作能力，以利復歸社會。阿凱2年前假釋出獄後，在王令麟的協助下，進入集團內物流部門工作，之後又轉到集團內其他部門，在王令麟的鼓勵下，阿凱日前連續考取台北捷運、桃園捷運、台灣高鐵的3張工作證照。

而阿凱不僅認真工作，努力賦歸社會，他也謹記王令麟對他的指點：要回饋社會；因此阿凱在工作之餘，也學習王令麟的榜樣，熱心公益。阿凱先前參加教會活動，協助募集物資送到偏鄉；另外也自掏腰包，購買許多書籍、物資，贈送給需要的人。他在4月底更與多位更生人共同集資，贈送包含《重生效應》在內的100本書籍，以及一批童書，進到台北女子看守所。所長鄭翠芬不但親自接見、致贈感謝狀，還與阿凱深談，更邀請阿凱未來到看守所內擔任反毒講師與生命講師。

對於自己取得的成果，阿凱並不自滿，他認為這是因為總裁大哥、王令麟的提攜。因為他感受到王令麟對更生人的愛，讓自己能復歸社會，因此他也希望將這份愛傳遞出去，分享這動人的愛。「感謝總裁大哥一直全力支持我、一路協助我，讓我能有穩定的工作、安定的生活，他也不斷鼓勵我『人因為學習而改變，人因為分享將愛傳出去』，所以我要更多分享這份愛。」

對於更生人，王令麟有不同於世人的眼光，「好人、壞人是上帝決定的，只是環境造成他們一時犯錯，受刑人不過是穿著囚服的國民，有一樣的人權。而經過監所的矯正教化，更應該給予所有更生人重生的機會，不是用有色眼光看待他們。」所以王令麟持續幫助更多的更生人。而這也是東森集團最重要的理念，「公益，是東森大家庭永遠的志業」。

▼台北女子看守所所長鄭翠芬（左）致贈感謝狀給阿凱。（圖／張登凱提供）