　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

更生人阿凱送書進台北女子看守所：感謝總裁大哥支持我分享愛

▲▼更生人張登凱阿凱，一行人送書籍進台北女子看守所，由所長鄭翠芬接見。（圖／張登凱提供）

▲更生人張登凱（前排），一行人送書籍進台北女子看守所，由所長鄭翠芬（後排中）接見。（圖／張登凱提供）

記者吳銘峯／台北報導

東森集團總裁王令麟為鼓勵更生人復歸社會，協助在獄中認識的更生人張登凱（阿凱），進入集團工作。阿凱除了認真工作以外，還持續回饋社會。他日前贈送1百本書籍進台北女子看守所，所長鄭翠芬親自接見，並致贈感謝狀。阿凱也特別感謝總裁大哥全力支持他，讓他能持續分享愛。

王令麟熱心公益，更致力於更生保護工作，除了實際捐助金錢以外，也協助許多更生人在集團中就業，讓更生人有穩定收入，並培養工作能力，以利復歸社會。阿凱2年前假釋出獄後，在王令麟的協助下，進入集團內物流部門工作，之後又轉到集團內其他部門，在王令麟的鼓勵下，阿凱日前連續考取台北捷運、桃園捷運、台灣高鐵的3張工作證照。

而阿凱不僅認真工作，努力賦歸社會，他也謹記王令麟對他的指點：要回饋社會；因此阿凱在工作之餘，也學習王令麟的榜樣，熱心公益。阿凱先前參加教會活動，協助募集物資送到偏鄉；另外也自掏腰包，購買許多書籍、物資，贈送給需要的人。他在4月底更與多位更生人共同集資，贈送包含《重生效應》在內的100本書籍，以及一批童書，進到台北女子看守所。所長鄭翠芬不但親自接見、致贈感謝狀，還與阿凱深談，更邀請阿凱未來到看守所內擔任反毒講師與生命講師。

對於自己取得的成果，阿凱並不自滿，他認為這是因為總裁大哥、王令麟的提攜。因為他感受到王令麟對更生人的愛，讓自己能復歸社會，因此他也希望將這份愛傳遞出去，分享這動人的愛。「感謝總裁大哥一直全力支持我、一路協助我，讓我能有穩定的工作、安定的生活，他也不斷鼓勵我『人因為學習而改變，人因為分享將愛傳出去』，所以我要更多分享這份愛。」

對於更生人，王令麟有不同於世人的眼光，「好人、壞人是上帝決定的，只是環境造成他們一時犯錯，受刑人不過是穿著囚服的國民，有一樣的人權。而經過監所的矯正教化，更應該給予所有更生人重生的機會，不是用有色眼光看待他們。」所以王令麟持續幫助更多的更生人。而這也是東森集團最重要的理念，「公益，是東森大家庭永遠的志業」。

▼台北女子看守所所長鄭翠芬（左）致贈感謝狀給阿凱。（圖／張登凱提供）

▲▼更生人張登凱阿凱，一行人送書籍進台北女子看守所，由所長鄭翠芬接見。（圖／張登凱提供）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
詐團反被騙！　車手收到「470萬假鈔」傻眼
台積電美國新廠失火！　廠房冒濃煙
預約全滿！4男人走進「越式洗髮」見奇觀　這類人超多
好市多開「專屬櫃台」退綜合莓！　會員吃下肚氣炸了
快訊／韓女遊台慘死！　脖子有勒痕
快訊／淡大交換生「誤食老鼠藥」命危　校方回應了！
24歲淡大交換生命危　善款湧入！募款短短3天達標

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

更生人阿凱送書進台北女子看守所：感謝總裁大哥支持我分享愛

林智妍《黑暗榮耀》奪百想女配角　「帥爆了，涎鎮啊」放閃謝男友李到晛

Selina給小腰果聽S.H.E當胎教　小徐長相曝光問「要不要出道」

許光漢現身百想掀尖叫聲！　「秀流利韓文」喊合作李帝勳

葛斯齊爆薛紀綱「激吻小三照」　女方神似Makiyo..認有床照：他特愛自拍！

18歲高中生深夜自撞亡　領照未滿月騎新車送命

高叉黑絲妹站車頂舞台討債　鋼管舞配哭調仔！路人傻眼

朕武執行長被搜喊冤「沒去澎湖」　負責人鞠躬道歉：我也是受害者

被客戶電話轟炸、爸在外借錢　業務下班後崩潰：生活那麼難？

漫威最團（吵）結（鬧）的天團！ 《星際異攻隊3》將踏上最後的征途！？

萌弟展現精湛停車技術　熟練換擋＋專注調角度

更生人阿凱送書進台北女子看守所：感謝總裁大哥支持我分享愛

杯水論跟蔡英文表述差異不大？　郭正亮：綠營只是嫌侯友宜品牌太差

希臘優格vs.希臘式優格「差1字差很多」！吃對會瘦　還能防骨鬆

侯友宜反對警察軍事化　林右昌遺憾：以訛傳訛的說法沒必要

好市多莓果驗出A肝病毒！專家曝「常中鏢」原因　預防只有1招

嘉義女晚飯後外出巡田水未歸　警消水稻田救起送醫

8歲就完登14座百岳！基隆女童流利英文對答企鵝妹　超狂背景曝光

氣候異常超前部署！　南消第三大隊與區公所攜手防汛

今夏必備5款時髦涼鞋　MIU MIU厚底俏皮可愛、CHANEL浪漫值爆表

反對警察軍事化　蔣萬安：警察最重要任務是打擊犯罪、維護治安

TB-001繞飛台灣北東南空域　江啟臣：府方勿對不對稱作戰毫無對策

高爾夫妹想上車辣度破表 鄉民晃暈：怎麼都看不完

法律熱門新聞

8校牙醫系同發聲明　籲海外牙醫總量管制

王令麟助更生人　阿凱送書進女子看守所

銀行主管性侵女下屬　色喊「妳好濕喔」

色影師性侵小模　判刑4年定讞

【更生好物】高雄昭憲茶葉甘甜茶韻

5男關一起　牢房竟變炮房

柯博齡／車停白線為何被開單

網友性侵少女　少女淚訴「忍一下就過去」

綜藝人性侵恐慌症男子　判刑定讞

黃伊平／墮胎需要配偶同意嗎

天母狼醫猥褻工讀生　二審獲判緩刑

給說法／放高利貸屬於重利罪嗎

蔡東利／把人踢出Line群組犯法嗎

給說法／沒發現撞車就不算肇逃嗎

更多熱門

相關新聞

東森、慈愛與韓國Royal AMG合作　引領台灣寵物業

東森、慈愛與韓國Royal AMG合作　引領台灣寵物業

第38屆世界獸醫師大會26日起一連四天在南港展覽館盛大舉辦，各國獸醫師來台進行交流，共同關注毛小孩議題，東森寵物及慈愛動物醫師也積極參與外，東森集團、慈愛今（28日）更與韓國最大的皇家動物醫療集團正式簽署合作意向書，在東森集團總裁王令麟及大韓民國獸醫學會會長許周衡見證下，由慈愛生物科技總經理葉英俊與韓方鄭仁盛董事長代表簽訂，雙方將攜手密切合作，一同增強台灣寵物產業發展並注入新活力，讓更多毛小孩能受惠。

高雄婦人買凶殺家暴夫　判刑20年定讞

高雄婦人買凶殺家暴夫　判刑20年定讞

8校牙醫系同發聲明　籲海外牙醫總量管制

8校牙醫系同發聲明　籲海外牙醫總量管制

北市貪警強索紅包　二審判刑

北市貪警強索紅包　二審判刑

黑心蛋商回收過期蛋重售　二審加重

黑心蛋商回收過期蛋重售　二審加重

關鍵字：

法律人權更生人更保王令麟獄政人權重生女子看守所回頭阿凱

讀者迴響

熱門新聞

快訊／鼓鼓首度官宣「與大元10年戀情」：你是我的

紅極一時跌下神壇！爆紅社群宣布：裁員50%

碩士爸被小一數學題考倒　兒1句侮辱性極強

女狂感染…內診「原始黑森林」整片炸出：媽說不能剪

撿到小萌汪　10個月養成30KG巨獸

辣人妻到警局探視！色警2度性侵喊：我愛妳

越式洗髮「全餐1500元」　內行人揭1條龍服務

圍毆澎湖孝子！當事人：怕他肇逃

自稱台灣妹喊「財富密碼」陸網友挺不下去

澳24歲男留學台灣　誤食老鼠藥命危

傳澎湖單親辣媽道歉　IG發限動「還原比YA經過」

Nikita干擾罰球出新招！

新詐騙手法警也沒看過　苦主報案才知多人受害

百想／《禹英禑》朴恩斌勇奪大賞！

女除完毛冒毛囊炎！醫嘆：少做這步

更多

最夯影音

更多
林智妍《黑暗榮耀》奪百想女配角　「帥爆了，涎鎮啊」放閃謝男友李到晛

林智妍《黑暗榮耀》奪百想女配角　「帥爆了，涎鎮啊」放閃謝男友李到晛
Selina給小腰果聽S.H.E當胎教　小徐長相曝光問「要不要出道」

Selina給小腰果聽S.H.E當胎教　小徐長相曝光問「要不要出道」

許光漢現身百想掀尖叫聲！　「秀流利韓文」喊合作李帝勳

許光漢現身百想掀尖叫聲！　「秀流利韓文」喊合作李帝勳

葛斯齊爆薛紀綱「激吻小三照」　女方神似Makiyo..認有床照：他特愛自拍！

葛斯齊爆薛紀綱「激吻小三照」　女方神似Makiyo..認有床照：他特愛自拍！

18歲高中生深夜自撞亡　領照未滿月騎新車送命

18歲高中生深夜自撞亡　領照未滿月騎新車送命

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面