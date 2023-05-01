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貪心警察暗槓遺失物4萬元只發還1萬還撒謊！下場慘了

▲律師，貪汙，收賄。（圖／視覺中國CFP）

▲員警利用辦理遺失物業務時，侵占民眾拾金不昧的4萬元。此為示意圖。（圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

台北市警局北投分局前偵查佐林逢振，竟然利用承辦拾得遺失物業務時，暗槓金錢。他2019年間處理民眾撿來的5萬元現金提袋時，竟只發還其中的1萬元給失主，暗槓其中的4萬元。一二審法院均將他判刑2年8月、褫奪公權2年，全案再上訴，最高法院1日駁回上訴定讞，他將失去警職。

判決指出，林男自2017年1月起負責承辦分局的拾得遺失物業務。他承辦多年後，竟然趁著其中的漏洞，藉機侵占。本案發生於2019年8月間，某位民眾撿到一個小提袋，內有現金5萬元及8本銀行存摺，並在傍晚6點多將提袋送到北投分局大屯派出所，派出所員警依規定將失物放進遺失物保管袋後，隔天天下午送到分局，由林男簽收。

林男依照規定，將存摺寄送給銀行，由銀行發還張姓失主。而張姓失主接獲銀行通知後，才知道有人將提袋送到分局，就到分局打算領回遺失物。不過林男僅將其中的1萬元現金拿出，交還張姓失主，打算暗槓其餘4萬元。失主打開提袋只收到1萬元，讓他頗為疑惑，遂打電話向派出所查詢，派出所員警察覺有異，全案因此爆發，林男被依照《貪污治罪條例》「侵占職務上持有之私有財物罪」提起公訴。

法院審理時，林男否認犯罪，辯稱當時失主僅說遺失1萬元，所以才發還1萬元，另外4萬元打算送交台北市警局處理；而律師也說林男當時有青光眼，看不清楚，再加上失主聲音太小，所以才會引起誤會。但法院不採信，再加上林男將失主簽收的1萬元領據塗改為5萬元，因此法院認定林男確實有侵占的意思，一二審法院均認定有罪，也均判刑2年8月、褫奪公權2年。全案再上訴，最高法院駁回上訴定讞，林男也將因此失去警職。

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