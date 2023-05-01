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快訊／涉嫌殺女友！韓籍男限制出境　神隱多日從容現身派出所

記者吳奕靖／高雄報導

韓國一對情侶來台旅遊，卻發生李姓女友陳屍高雄某商旅案件，警方調查後認定其金姓男友涉嫌重大，現在被法院限制出境，並且得要向派出所報到。而在神隱多日之後，金男終於在1日上午7點多現身在派出所，面對記者詢問，不發一語。

▲被檢警認為涉嫌殺害女友的韓國男子 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲被檢警認為涉嫌殺害女友的韓國男子 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這名被檢警認為有殺害女友的重嫌的韓國籍男子，就在1日上午7點多現身在派出所報到，帶著帽子跟墨鏡在友人以及律師的陪同下到了派出所，面對記者的詢問不發一語，完成報到程序之後就離開。態度也非常從容。

金男與李女來台4天3夜遊，原定25日離台，卻在24日下午1時許發生命案。金男當時向商旅櫃台人員表示31歲的李姓女友已沒氣息，之後商旅人員通報救護車將李女載往大同醫院急救。李女到院前無生命跡象，搶救仍被宣告不治。

▲被檢警認為涉嫌殺害女友的韓國男子 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲被檢警認為涉嫌殺害女友的韓國男子（中間短褲）。（圖／記者吳奕靖翻攝）

檢警與法醫相驗，確認死者多處受傷，李女頭部受到重創，疑遭鈍器敲擊或短距離撞牆，頸部也有勒痕，確定遭他殺。

檢警隨後展開調查，並發現金男在2人回國以前，就已提前把李女行李寄回，而這不尋常舉動也讓檢警起疑，不排除犯案凶器就藏匿其中，懷疑金嫌企圖湮滅證據，因此向法院聲請羈押，但法官裁定10萬元交保，限制出境出海及住居，必須定期報到。

稍早最新消息傳出，這只關鍵行李箱稍早被金嫌哥哥帶來台灣，目前行李箱被列為重要證物，檢警也立刻檢查鑑識，另也查扣金嫌本人的行李箱，全案目前仍在積極偵辦中。

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