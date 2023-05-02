天降「瓦斯鋼瓶」！自強號慘撞上　台鐵要向瓦斯行求償

▲台鐵竹南段鐵軌上出現瓦斯鋼瓶遭自強號撞上。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵一列272次自強行駛至竹南站到崎頂車站間，撞上入侵路線外物，司機員下車查看發現竟是瓦斯鋼瓶桶，列車第12車水管破裂，台鐵第一時間怒報警，鐵路警察事後循線找到瓦斯行，研判運送過程瓦斯鋼瓶掉落軌道。為此，台鐵局表示，造成列車和營運損失將對瓦斯行求償。

272次PP自強號今(2日)上午5時42分行駛至竹南=香山間西正線K123+400處，突然撞上不明物，台鐵司機員停車後下車查看，發現列車下方竟然有一小瓦斯桶，PP自強號第12車水管破裂，台鐵第一時間緊急調度EMU3000型新自強號接駁旅客，並向鐵路警察報警，該起事件影響7列累積延誤151分，840名旅客受影響。

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鐵路警察依據瓦斯鋼瓶上電話循線找到瓦斯行，該瓦斯行坦言昨深夜員工送貨回來後，發現短少一支5公斤裝的小瓦斯鋼瓶，研判是行駛過程路面跳動彈出車外，掉落陸橋下方軌道。

▲▼台鐵路線上遭放置瓦斯鋼瓶，自強號撞上。（圖／讀者提供）

據悉，瓦斯鋼瓶遭列車撞上相當危險，一旦內還有瓦斯外洩，且撞擊產生火花，恐發生爆炸等意外。

台鐵局表示，瓦斯鋼瓶掉落軌道遭列車撞上相當危險，所幸這次平安，但造成列車車下水管破裂，以及營運損失等，將向瓦斯行求償。