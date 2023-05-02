快訊／自強號撞瓦斯鋼瓶停駛　瓦斯行找到了...老闆這樣說

▲台鐵竹南段鐵軌上放置瓦斯鋼瓶，自強號撞上而停駛。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

記者蔡文淵／苗栗報導

台鐵272次自強號在竹南站到崎頂車站間撞上入侵路線外物，司機員停車後下車查看，發現竟是小瓦斯桶，鐵路警察依據鋼瓶上方瓦斯行聯繫電話，找到瓦斯行負責人，對方初步坦承昨深夜有員工送貨回來後，經清查短少1支5公斤裝小瓦斯鋼瓶，研判是路面跳動彈出車外，結果意外彈落陸橋下方軌道，目前肇事責任尚待釐清中。

據悉，該起事件為272次PP自強號上午5時42分行駛至竹南=香山間西正線K123+400處，突然撞上不明物，台鐵司機員停車後下車查看，發現列車下方有一小瓦斯桶，PP自強號第12車水管破裂，該列PP自強號被迫行駛，台鐵改派EMU3000型區間車接駁旅客。

出現瓦斯桶入侵軌道，位置在竹南市區龍山路橋下方，台鐵272次自強號撞上後，司機員停車下車查看，赫然發現竟是小瓦斯桶，由於路線遭放置瓦斯鋼瓶，台鐵第一時間也緊急報警。

台鐵局對此也作出說明，272次自強號今天上午5點42分於竹南至香山段因撞及瓦斯鋼瓶，因車輛其他功能，在新竹檢查沒問題後，已編組迴送七堵修理，旅客則由其他車輛接駁，總計影響影響7列次、151分鐘、840旅客。