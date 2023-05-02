拒開ATP故障車「反被主管罵」　王國材：台鐵司機員做了正確決定

▲台鐵EMU3000型新自強號傳出ATP故障司機員拒開反遭一線主管罵。（圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

普悠瑪號出軌事故後，台鐵訂定新SOP，列車自動防護系統ATP故障，列車不得開出。不過有網友爆料，指有司機員依規定不開車，不但被主管罵還被要求圓融點。台鐵則否認施壓開車，且對拒開車司機員敘獎，檢討懲處違反規章主管。對此，交通部長王國材表示，司機員做了一個正確的決定。

2018年10月21日台鐵普悠瑪號在新馬車站失速出軌，造成18人死亡，其中超速可自動減速的ATP列車防護系統遭人為關閉，導致列車超速時無法自動減速，讓最後一道安全防線失效。台鐵事後訂定新SOP，要求列車行車前，司機員要檢查前後兩端駕駛室ATP是否正常，若ATP故障，須通報運轉值班人員請求更換編組，故障列車不得開出。

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不過近日有網友在臉書「靠北台鐵」爆料，指出EMU3000型南端駕駛室ATP無法開啟，黑屏僅剩游標，台鐵卻未更換編組，還說北上列車用不到南端ATP，叫司機員出庫出車，拖到最後才換編組，還有主管對司機員說高層已打來罵，建議下次圓融一點。

▲網友爆料EMU3000型南端駕駛室ATP故障卻未換編組，司機員依規章拒絕開車。（圖／靠北台鐵）

台鐵則否認施壓開車，強調第一時間得知司機員遵守規章要求更換編組，處理得宜已交辦敘獎，絕無責備司機員不開車情況，另對相關主管未依規定辦理行車工作，將追究檢討和懲處。

交通部長王國材今前往視察桃園航空城蛋黃區安置住宅工程與地上物拆遷進度，王受訪時表示，台鐵列車只要ATP有故障就不能出車，司機員做了一個很正確的決定，也希望機務段未來出車要特別注意標準作業程序。

王國材指出，有關過程是不是有主管特別施壓，聽起來沒有，台鐵局長是指示司機員做的是對的，也請他們按照標準作業程序執行，台鐵在安全改革中，標準作業程序中是最重要一部分，會請台鐵主管繼續落實。