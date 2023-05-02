瓦斯鋼瓶深夜落軌！隨車巡軌還沒出動　自強號就撞上

▲台鐵竹南段鐵軌入侵瓦斯鋼瓶，自強號驚險撞上。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵今(2日)上午5時42分272次自強行駛至竹南站到崎頂站間，撞上入侵路線瓦斯鋼瓶，自強號第12車水管破裂，所幸未發生瓦斯外洩爆炸事件，台鐵第一時間怒報警，警方循線找到瓦斯行，研判昨夜運送過程掉落軌道。而台鐵今晨隨乘列車巡軌人力並非搭首班車，無法及時發現，台鐵將向瓦斯行求償。

272次PP自強號今(2日)上午5時42分行駛至竹南=香山間西正線K123+400處，突然撞上不明物，台鐵司機員停車後下車查看，發現列車下方竟然有一小瓦斯桶，PP自強號第12車水管破裂，台鐵第一時間緊急調度EMU3000型新自強號接駁旅客，並向鐵路警察報警，該起事件影響7列累積延誤151分，840名旅客受影響。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鐵路警察循線找到瓦斯行，瓦斯行自述昨(1日)深夜員工送貨回來短少一支5公斤裝的小瓦斯鋼瓶，研判行駛過程彈出車外，掉落陸橋下方軌道。

▲▼台鐵路線上出現瓦斯鋼瓶，自強號撞上。（圖／讀者提供）

台鐵局表示，過往每周日跨周一都會採人力徒步巡查路線，其他日則是由道班人員搭乘列車車頭目視巡查，但由於本次周日跨周一恰逢五一勞動節，道班人員屬於勞工，因此較多人休假，改派搭列車車頭巡查，調整周二跨周三則以人力徒步巡查。

由於瓦斯行自述是昨周一(1日)深夜運送過程瓦斯鋼瓶脫落掉下軌道，台鐵原訂今(2日)周二清晨派道班人員搭乘列車車頭巡查，但由於因應道班排班，隨車巡檢大多排定白天時段，並並一定是搭首班車，而今隨車巡查人員尚未出勤前，凌晨5時許就發車的自強號就撞上瓦斯鋼瓶，而上次巡查紀錄為昨天上午隨車巡檢。

由於瓦斯行掉落瓦斯鋼瓶，影響台鐵運行，台鐵除已報警外，也將向瓦斯行求償。