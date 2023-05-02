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社會 社會焦點 保障人權

鋼瓶入侵卡自強號！瓦斯行老闆改口「沒短少」　推測可能是這原因

記者蔡文淵、莊智勝／苗栗報導

台鐵272次自強號在竹南站到崎頂車站間撞上入侵路線外物，司機員停車後下車查看，發現竟是小瓦斯鋼瓶，警方依據瓶身電話聯繫上瓦斯行，老闆起初坦承有短少1支5公斤裝的小瓦斯鋼瓶，但稍早接受媒體訪問時，卻改口駁斥，稱經調閱監視器清點後，瓦斯鋼瓶沒有短少，「推斷可能是早餐業者不小心遺落」。

▲▼瓦斯鋼瓶掉落鐵軌，瓦斯行老闆出面說明。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲瓦斯行老闆稍早出面說明，表示公司並無鋼瓶短少。（圖／記者蔡文淵翻攝）

272次PP自強號上午5時42分行駛至竹南=香山間西正線K123+400處，突然撞上不明物，台鐵司機員停車後下車查看，發現列車下方有一小瓦斯桶，導致PP自強號第12車水管破裂，該列PP自強號被迫行駛，台鐵改派EMU3000型區間車接駁旅客。

▲▼台鐵竹南段鐵軌上放置瓦斯鋼瓶，自強號撞上而停駛。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲瓦斯鋼瓶掉落鐵軌，導致自強號撞上被迫停駛。（圖／記者蔡文淵翻攝）

案經台鐵報警後，警方到場察看，依據瓦斯鋼瓶瓶身電話聯繫上業者，業者起初坦承短少1支5公斤裝的小瓦斯鋼瓶，但稍早接受媒體訪問時卻又改口。

老闆表示，今天早上接獲警察通知，到鐵路警察局說明案情，「瓦斯鋼瓶是清晨5點多掉落在鐵軌處，但我們早上8點半才開始營業，清晨時分所有司機也都在休息，並無人員在外運送瓦斯，這個鋼瓶是如何掉落到鐵軌上，我們也莫名其妙，推斷可能是早餐業者不小心遺落。」

老闆駁斥鋼瓶短少的說法，表示公司為了核對帳目，都有裝設監視器系統，每天師傅進出鋼瓶也會核對數量，今接獲警方通知後，有調監視器出來檢查，經核對後昨天司機進出的鋼瓶數量都正確，並沒有短少。

至於鋼瓶為何會掉落，老闆也一頭霧水，是否真是早餐業者惹禍、抑或是其他原因，目前還有待警方進一步調查釐清。

▼瓦斯行老闆說明公司運作情況。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼瓦斯鋼瓶掉落鐵軌，瓦斯行老闆出面說明。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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