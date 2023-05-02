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ATP故障！司機員拒開車「反被噹圓融點」　台鐵：懲處違規主管

▲▼EMU3000型特仕車今首度試辦每列6節自由座。（圖／記者李姿慧攝）

▲EMU3000型傳出ATP故障，司機員拒開反遭一線主管噹圓融點，台鐵對司機員敘獎並檢討主管。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵普悠瑪號超速出軌，ATP列車防護系統遭關閉，最後防線失守，台鐵事後訂定新SOP，ATP故障列車不得開出。不過有網友爆料，指有列車ATP無法開啟，要換車不給換，拖到最後才換，主管還打電話罵司機員要圓融點。台鐵局則否認施壓開車，指局長當天得知司機員拒開就交辦敘獎，違反規章一線主管檢討懲處。

2018年10月21日台鐵普悠瑪號在新馬車站失速出軌，造成18人死亡，其中超速可自動減速的ATP列車防護系統遭人為關閉，導致列車超速時無法自動減速，讓最後一道安全防線失效。台鐵事後訂定新SOP，要求列車行車前，司機員要檢查前後兩端駕駛室ATP是否正常，若ATP故障，須通報運轉值班人員請求更換編組，故障列車不得開出。

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不過近日卻有網友在臉書「靠北台鐵」上爆料，貼出EMU3000型新自強號交接紀錄，4月29日司機員交接寫著ATP無法開啟，黑屏只剩游標。爆料網友還貼上Line對話，只見4月30日Line內部對話寫著：「昨天就發生了，今早還給我這台，請求更換編組了，現在說南邊(北上列車南端駕駛室ATP)用不到，叫我出庫，傻眼」、「運轉室說要開回去修的，兩難，直接請示調度員，請他開行車命令了」、「要求行車命令又不敢給，現在才在聯絡要換編組」。

爆料網友更貼出一段疑似第一線主管對司機員的LINE對話：「雖然不能說你錯，但是局長及車屬段長已經打來罵了。但也好，已經指示檢討不適宜的SOP。建議下次再圓融一點。」

▲▼有網友爆料EMU3000型南端駕駛室ATP故障司機員拒絕開車，反被噹要圓融點。（圖／靠北台鐵）

▲▼有網友爆料EMU3000型南端駕駛室ATP故障司機員拒絕開車，反被噹要圓融點。（圖／靠北台鐵）

▲▼有網友爆料EMU3000型南端駕駛室ATP故障司機員拒絕開車，反被噹要圓融點。（圖／靠北台鐵）

該爆料網友在「靠北台鐵」上指出，大概還要再多翻幾台車，上頭長官才會回想起6432次(普悠瑪號)事故，因翻車事故後，上頭長官訂了一堆規則，結果今日值乘的司機遇到了問題，照著長官訂的規則處理，要換車，不給換，要司機違規上路，要命令，不敢給，要司機自己扛責，拖到後來才決定要換編組，再打電話來罵人，主管還建議要圓融點？規則你訂的，有問題又要人違規上路，所以規則是訂了做什麼用？出事好有人揹鍋用的嗎？

對此，台鐵局表示，該列車有兩頭駕駛室都有ATP，隔天列車要北上，北端駕駛室ATP是正常的，南邊為故障，雖北端ATP正常確實技術上可正常北上行駛，但台鐵規章相當嚴格，兩端只要有一端故障就不可開出，但第一線主管認為沒有影響誤認可開，司機員了解行車規章，堅持不能開，局長知道後很生氣，4月30日當天就立刻要求對堅守規章司機員敘獎，並檢討違反規章主管，絕沒有台鐵局壓著司機員開車一事。

▲▼台鐵EMU3000型大量投入清明疏運。（圖／台鐵）

▲台鐵EMU3000型傳出ATP故障，司機員拒開反遭一線主管噹圓融點，台鐵敘獎司機員並檢討主管。（圖／台鐵）

台鐵局說明，4月30日第186次自強號，原編組因前一日第324自強號運用時發生ATP故障依規定速限(60公里/小時)回送至潮州基地內高雄機務段維修，機務段未予修復亦未立即做後續編組替換工作，致30日司機員辦理第186次自強號出庫檢查時發現非本務端ATP故障，依規定要求機務段更換編組造成開車延誤。

台鐵強調，局長在接獲列車晚分通知時於6：20電洽綜合調度所了解原因，並責成機務處：高雄機務段未修復列車且未通報更換編組，待司機員出庫檢查後才更換PP編組造成列車延誤，且相關主管未依規定辦理行車工作應予追究，機務處應即提報分析及改善辦法，另司機員依規定當下要求更換編組維護行車安全，處裡得宜交辦予以敘獎。本案台鐵局絕無責備司機員不開車之情事。

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