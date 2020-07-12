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夜市牛排吃「3分鐘咬不爛」！老闆跳針「一句話」...她傻眼走人

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▲▼牛排（圖／Pixabay）

▲原PO到夜市吃牛排，對餐點提出反應，卻遭到店家傻眼回覆。（示意圖／Pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

夜市的美食選擇多樣化，且大多都是銅板價，因此吸引許多民眾光顧。日前一名網友到台南花園夜市吃飯逛街，選擇一間牛排店用餐，並點了一份厚片的牛排。牛排送上來後，裡面全都是筋，咬了3分鐘後還是無法吞食，該網友於是向店員反應，豈料店家的回覆卻讓她傻眼，大喊「去夜市的朋友可以三思了」。

一名網友在臉書「台南爆料公社」發文，日前與男友到台南逛花園夜市，選擇一間牛排店用餐，分別點了厚片與薄片的牛排；牛排送上桌後，吃了第一口之後，就覺得很難咬，「裡面都是筋完全咬不爛，咬了大概3分鐘真的沒辦法咬爛」，立馬吐出來並向店員反應。女店員急忙道歉，並表示會重新送上新的一份，約莫5分鐘過後，另一名女店員送上薄片的牛排。

請繼續往下閱讀...

原PO看到時覺得疑惑，再次向店員反應「自己點的是厚片」，沒想到女店員竟然回覆，「你不是嫌厚片咬不爛要換薄片的？」便將牛排端走。原PO表示，之後一名「疑似老闆」的男性走向她面前，用很兇的態度說話，還不讓她有回話的機會，跳針式的詢問「要幾分熟」，「阿你要幾分熟？牛排本來就是會先煎起來放，你就直接跟我說你要幾分熟啊！」

女友,妹子,正妹,女生（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲面對老闆跳針式詢問「要幾分熟」，她當起身走人。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

原PO眼看老闆無法溝通，當場直接起身轉頭走人，「我不想跟一個完全不理智的人溝通，天氣夠熱了，還要這樣受氣，今天我反應咬不爛，你們卻把我當成奧客一樣來對待」。網友們看了也傻眼，曾經光顧過的網友表示「這間拒絕戶，厚片真的咬不爛」、「超級難吃，態度又差」、「這家早就變質了」、「牛排先煎起來放？身為同業的我表示這是今年最好笑的一句話」。

也有許多網友認為「一分錢一分貨」，不要太計較那麼多，「要吃牛排為什麼要去夜市找罪受？台南好吃的明明就很多」、「夜市價格跟品質差不多都這樣，也真的沒辦法要求太多」、「夜市貨要求太高是自找氣受！小本生意經營利少，大熱天難免火氣較大，互相體諒！」、「吃夜市不如去吃店面的平價牛排，有冷氣飲料濃湯餐包」。

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