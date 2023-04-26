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買燒烤手滑「整碗掉地上」　板橋哥1舉動扯爆...網洗版怒轟

▲板橋哥買燒烤手滑「整碗掉地上」　1舉動扯爆...網洗版怒轟。（圖／翻攝自爆料公社二社）

▲男客人打翻整碗食材，卻裝作若無其事的樣子。（圖／翻攝自爆料公社二社）

記者周亭瑋／綜合報導

新北板橋一名網友日前在炭烤雞排攤上，目睹有客人手滑噴掉整碗食材，結果竟若無其事地重新夾一輪，結帳時也並未告知，於是他趕緊站出來質問該男客，而對方裝傻到底，接著快步離去。

網友日前在「爆料公社二社」提到，「我今天去買時，看到這位年輕人把夾好的食物弄掉在地上，結果這人不撿起來還裝沒發生過一樣，他跟老闆娘結帳時，沒主動賠償也沒告知此事，眼看他裝傻離開，我忍不住開口問：先生你把食物弄到地上，沒撿也沒賠錢？」

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沒想到，男客人假裝沒聽見，並迅速離開現場；而老闆娘在聽完事件經過後，無奈表示當下沒發現，最後也只能默默撿起散落地上的食材，感慨「做人怎麼可以這樣？」

原PO直言，拍照是怕男客人裝傻不承認，就先存證起來，「如果這人有付錢賠給店家，我就不會PO網，但他這樣做錯事卻裝傻，真的太誇張了！」

▲板橋哥買燒烤手滑「整碗掉地上」　1舉動扯爆...網洗版怒轟。（圖／翻攝自爆料公社二社）

▲目睹一切的他質問男客人，對方卻快步離開。（圖／翻攝自爆料公社二社）

他也進一步透露，食物掉地上的當下，對方臉不紅氣不喘再重夾一輪要吃的食物，「很多人問為什麼掉這麼多？因為那邊點餐是拿夾子把要吃的東西夾到鐵碗裡，然後他把鐵碗打翻了。」

對此，網友們紛紛回應，「不是缺錢，這是缺德」、「我也碰過這種客人」、「素質也太爛了，什麼鬼啊」、「基本上就是垃圾」、「還好老闆娘人品好，不然整鍋油就......」、「這種人超級多」。

還有不少在地人留言表示，「這間真的好吃，每次雞翅出爐都被搶光光，米血、豆乾、甜不辣、微微辣讚」、「這家真的超好吃，而且老闆、老闆娘很親切，老闆娘切食材切到手都職業病了，這種行為真的很不可取」、「這間其實生意很好，老闆跟老闆娘在那默默經營很久了，但他們也都薄利加減賺，我相信說一聲老闆娘不會計較，但默默裝不知道有點沒品」。

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