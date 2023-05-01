iPhone手電筒突亮超糗！打空格「卻跑出句號」　神解5種超煩狀況

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者周亭瑋／綜合報導

使用iPhone的人一定都曾碰過，誤觸手電筒、輸入空格時卻出現句號的窘境，3C達人Tim哥就拍片整理出幾個常見又惱人的功能，只要簡單幾步驟進行設定，便能擺脫這些小困擾了。

狀況1：誤觸手電筒

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相信iPhone使用者們都曾誤觸過手電筒功能，若在外不知不覺中成為閃亮焦點，真的滿尷尬的。

解方→ 設定＞輔助使用＞觸控＞觸覺回饋觸控＞改勾選「慢」

▲▼將「觸覺回饋觸控」調慢，就能避免誤開手電筒的情況了。（圖／記者周亭瑋攝）

狀況2：一直出現iCloud空間不足提醒

因為iCloud只有5GB的免費空間，當它滿了就會一直提醒你，要付費升級，其實是可以關閉提醒的；不過，Tim哥也提醒，「關閉同步功能時，請斟酌自身手機的備份狀況，然後定時要透過iTunes、Google雲端相關或自己備份。」

解方→ 設定＞Apple ID＞iCloud＞照片＞同步此iPhone功能（關閉）

狀況3：輸入空格時，就會打出句號

Tim哥還說，很多人在用iPhone打字時，輸入空格會變成一個句號，怎樣可以把它避免掉，步驟也很簡單。

解方→ 開啟鍵盤＞長按左下地球＞鍵盤設定＞句號快速鍵（關閉）

▲關閉「句號快速鍵」。（圖／記者周亭瑋攝）

狀況4：不想看到一堆垃圾簡訊

解方→ 設定＞訊息＞未知與垃圾訊息＞過濾未知的寄件人（開啟）

Tim哥表示，「開啟『過濾未知的寄件人』後，像我自己有裝Whoscall，可以把它勾到Whoscall，讓它幫你過濾掉，當然選『無』也沒關係。」

狀況5：想把App評分關掉

有時候在玩遊戲或用一些App的過程中，它時不時會跳通知，要用戶評論一下App評分，若覺得很煩，可以透過以下步驟來關閉。

解方→ 設定＞App Store＞App內評分與評論（關閉）

對此，網友們超有感，紛紛回應「感謝！誤觸手電筒會瞬間成為全場焦點」、「感謝，幫了我困擾已久的事情」、「很實用，我有關閉了，讚讚讚」、「實用！剛剛關掉2個功能」、「超級感謝」、「誤觸手電筒跟相機真的好困擾」。

