PTT土豪哥吃夜市牛排！見「抹布擦盤就送桌」怕爆　網笑：不意外

▲金庸大日前到夜市吃牛排。（示意圖／Pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

為維持台灣夜市小吃在國際的聲譽，攤商和衛生局都努力把關食材與環境衛生，但PTT名人、鄉民乾爹土豪哥（金庸）到夜市吃牛排時，卻看到令人怵目驚心的一幕，店員竟然拿著抹布將牛排盤擦拭，接著過水一下就直接裝盤送出去給客人，讓他超震驚，「聽說南部有些夜市牛排盤連水都不用，這樣誰敢吃？」

金庸大昨（21）日晚間在PTT發文，日前到夜市吃牛排，發現店家竟然用抹布擦拭牛排盤，然後用水浸一下，連洗碗精都沒有用，接著就直接拿去裝餐點給下一位客人吃，感覺盤子上都沾滿著細菌，「這樣不會有衛生疑慮嗎？」

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他指出，之前在新聞上看過，南部的店家為了方便快速，有些甚至連水都不用，抹布擦一擦之後直接拿來用，讓他忍不住大驚，「這樣誰敢吃？有沒有卦？」

貼文一出後，許多網友留言回覆，「夜市的東西不是越髒越美味嗎」、「你學什麼平民吃夜市牛排啦」、「你去夜市收租啊」、「腸胃道好菌太多就需要點壞菌平衡啊」、「夜市就是用安全衛生換價錢阿」、「放心，會用瓦斯高溫殺菌，且上一位是正妹吃的，味道更香」。

還有網友透露，「太佛心啦，還有用布擦一擦，之前看過直接過個水而已」、「南部美食，沒回收肉塊、淋醬、擦一擦，算有衛生了」、「你不知道大廚的砧板也是抹布擦一下就繼續用了嗎」、「抹布不只擦鐵板，還可以擦桌子、擦手，一布萬用」。