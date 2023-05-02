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持AR-15步槍釀鄰居5死　德州槍擊案兇嫌非法入境被4度驅逐

▲墨西哥公民奧羅比薩（Francisco Oropesa）在逃。（圖／路透）

▲墨西哥公民奧羅比薩在逃。（圖／路透）

文／中央社休士頓1日綜合外電報導

美國德州克里夫蘭市4月28日驚傳槍擊案造成5人喪命，執法當局今天在德州持續進行大規模搜捕，據傳38歲的在逃墨西哥籍凶嫌曾多次非法入境美國，且被移民當局4度驅逐出境。

法新社報導，美國聯邦調查局（FBI）指出，來自10多個單位的超過250位執法人員正「積極搜捕」38歲的墨西哥公民奧羅比薩（Francisco Oropesa）。

奧羅比薩被控於4月28日晚間在德州克里夫蘭市（Cleveland）使用AR-15步槍射殺鄰居，據傳當時他在自家院內開槍射擊，噪音惹來鄰居抱怨後，便持步槍前往鄰居家殺害5人，其中包含1名9歲男童。

德州州長艾波特（Greg Abbott）已經懸賞5萬美元，以尋求能捉捕奧羅比薩的消息線索，他還說奧羅比薩「在美國非法居留」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國移民暨海關執法局（U.S. Immigration and Customs Enforcement）的消息人士表示，奧羅比薩非法入境美國，且曾被移民當局官員驅逐出境至少4次。

消息人士指出，這起槍擊案的嫌犯被美國移民暨海關執法局確認是奧羅比薩，他在2009年3月首次被一位移民法官驅逐出境。

消息人士還說，在不確定的時間和地點，奧羅比薩又非法入境美國，並分別於2009年9月、2012年1月及2016年7月多次在美國移民暨海關執法局的執法及遣返行動中被拘捕且驅逐出境。

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