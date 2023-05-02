美國宣布5／11邊境鬆綁　國際航空旅客入境免疫苗證明

▲美國本月將鬆綁國際旅客疫苗證明。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

白宮周一（1日）宣布，美國將於5月11日COVID-19疫情全球公衛緊急事件結束之際，解除對國際旅客及聯邦雇員的COVID-19疫苗接種要求。

綜合外電報導，美國至今超過100萬人因感染COVID-19致死，不過白宮表示如今疫情已幾乎停止，因此政府著手解除為了因應疫情而導致經濟停擺的各項限制。

白宮在聲明中表示，自2021年1月至今，COVID-19致死率已減少95％，重症住院率也下降了91％，全球因COVID-19死亡的規模也達到疫情至今的新低。

白宮稱，疫苗需求促進了全國範圍的疫苗接種，政府的廣泛疫苗接種政策拯救了數以百萬計的生命。

國土安全部門1日也表示，將從5月12日起，從海陸方面入境美國的國際旅客也不再需要提供COVID-19疫苗接種證明。

美國眾議院2月投票通過，鬆綁大多數國際旅客的COVID-19疫苗接種要求。拜登政府去年6月即放棄對國際航班旅客COVID-19檢測陰性證明的要求，但仍保留疾病控制與預防中心（CDC）的疫苗接種要求。

拜登政府於2021年9月頒布，約350萬名聯邦雇員與承包商必須接種COVID-19疫苗，否則就會面臨被開除或紀律處分，不過在一系列法院裁決後，過去1年多來並未執行。

白宮於2022年10月通知聯邦機構，即使在全國疫苗政策解除後，也不得要求承包商提供疫苗證明。衛生與公眾服務部表示，將啟動流程終止相關人員的疫苗接種要求。