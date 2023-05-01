勞工變「軟土深掘」的一塊？　他揭數據轟：貧富差距較馬政府嚴重

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勞工變「軟土深掘」的一塊？　黃國昌揭數據：貧富差距較馬政府嚴重

▲▼ 前立委黃國昌到宜蘭地院旁聽林姿妙案。（圖／記者黃彥傑攝）

▲時代力量前立委黃國昌。（圖／記者黃彥傑攝）

記者江采蓁／綜合報導

今（1）日為勞工節，勞工相關議題備受外界關注，時代力量前立委黃國昌也在臉書提相關數據指出，台灣的貧富差距較馬政府執政時期不僅沒有改善更加惡化，令他痛批，總統蔡英文曾說過「勞工是心中最軟的一塊」，現在已變成最容易「軟土深掘」的一塊！

黃國昌提到，2011年12月，時任民進黨發言人陳其邁召開記者會，發表「馬總統您破紀錄了系列廣告4：貧富差距篇」，痛陳台灣所得最高的前5%跟最低的5%，有75倍的差距，貧富差距創歷史新高，當時的民進黨痛批馬政府「離財團愈來愈近、離人民愈來愈遠」，痛批「2010年受雇人員報酬佔GDP的比例只有44.55%，創下歷史新低，顯示馬執政下，一般受薪階級分到的經濟成長的果實也是最少的。」

對此，黃國昌也用可得到的數據來檢視已執政七年的民進黨。他指出，受雇人員報酬佔GDP的比例：2021年降至43.03%，經濟成長果實讓基層勞工共享的比例，比當年民進黨痛批的馬政府還低；所得最高的前5%跟最低5%的差距，更是從2016年的104倍，狂飆到2020年的144倍，顯示貧富差距不僅沒有改善，比馬政府時期更加嚴重的惡化。

黃國昌強調，貧富差距的惡化，首當其衝的，當然是基層勞工，在物價不斷飆升的現實狀況下，更讓一般受薪階級，負擔越來越沈重、生活越來越痛苦。他批評，令人難過的是，過往一再聲稱「和基層勞工站在一起」的民進黨，執政後卻成為貧富差距惡化的推手，不僅不肯誠實面對，甚至放任自家立委去羞辱深受其害的基層勞工！

黃國昌提到，已經獲得民進黨提名參選總統的賴清德，上周三在民進黨中常會以主席的身分表示「民進黨一向與勞工站在一起，改善基層勞工的生活他責無旁貸」。他大嘆，「是否果真如此，我相信勞工心裡都有一把尺」，民進黨在野時和執政時，對勞工的態度有什麼樣的「變化」，其實大家都看得相當清楚。過去幾年民進黨公職與側翼是如何去污名化勞工團體與勞工運動，社會都還記憶猶新。

黃國昌表示，最近，正是因為貧富差距擴大，升斗小民的日常開支更是被迫錙銖必較。他舉例，前陣子缺蛋時蛋價高漲，基層怨聲載道，然而，人民除了看到搞不清楚缺蛋情形、反應慢半拍的農委會，還要被執政黨的立委消遣，「便利商店就可以買到茶葉蛋」、「網路上有很多雞蛋大富翁在囤蛋」，讓他不禁痛批，「這些惡毒的言論，賴清德主席有看見嗎？勞工真的是執政黨心中最軟的一塊嗎？還是最容易『軟土深掘』的一塊！」

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