解決家庭多重宇宙困擾！　侯友宜重申：勞動節應「全國放假一天」

▲侯友宜在勞動節向勞工致敬。（圖／翻攝自侯友宜臉書）

記者江采蓁／綜合報導

「不分職業，不分族群，向全體勞動工作者致敬！」，新北市長侯友宜在勞動節透過臉書向全體勞工致敬，更重申他日前主張勞動節應全國放假一天的主張，強調勞動節本意是向所有勞動工作者致敬，不該因職業有所區別，相關放假規定，必須以公平及一致性為原則，避免社會被分門別類。

侯友宜表示，勞動節是全球性的節日，感念全體勞動工作者，在社會各處角落、不同崗位上，以不同形式付出，推動經濟產業、國家社會不斷向前進，不過，相較許多國家在勞動節全國放假，台灣因制度面的認定及解釋，使得許多職業類別的工作者，被排除在放假對象之外，更因不一的放假規定，出現不少亂象。

侯友宜指出，依現行法規，只有適用勞基法的勞工可以在勞動節放假，軍公教人員、學生、許多醫師及家事服務工作者皆不在其中，導致許多家庭上演「勞動節的多重宇宙」，衍生家庭照護、行程安排上的額外困擾；同時，因部分雇主對法規的不同認定及解釋，導致許多勞工朋友「有假放不到」，也得不到應有的加班補貼。

侯友宜強調，最重要的是，勞動節本意是向所有勞動工作者致敬，不該因職業有所區別，相關放假規定，必須以公平及一致性為原則，避免社會被分門別類。因此，他認為勞動節改為「全國放假一天」，除了可避免「同家不同步」的爭議，並讓勞工權益不漏接，更是減少潛藏的社會歧視及差別待遇的關鍵作為。

此外，侯友宜也提到，人民重視的不只是勞動節放假議題，當前物價飆漲、薪資停滯不前，以及職場安全、就業保障等，更是大家心中在乎的事。他舉例，上個月他訪問了人均GDP已經突破八萬美元的新加坡，星國經發局彭副總裁也和他分享了勞工薪資及經濟民生相關問題，面對通膨壓力，新加坡除了持續推動便利的公共化服務，降低人民生活中的負擔，針對占比高達七成經濟總量的服務業，也推行優化後的最低薪資政策，由政策引導、公私緊密合作，減輕民眾壓力、改善薪資結構，讓人民擁有普遍的自足能力。

侯友宜表示，這樣的經驗，值得台灣一同來思考，面對物價飆漲、人民所得低，政府絕對不能只是頭痛醫頭、腳痛醫腳，必須從源頭及結構性的問題來下手，才可以整體性解決問題，「勞工的權益，為政者不能只是放在心裡，必須以行動來落實！」