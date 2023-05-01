想選立委還搞團購惹議　吳欣岱4點回應：每個月都在燒錢

▲台灣基進黨的吳欣岱有意參選港湖立委。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

面對2024立委選戰，各方提早布局，而有意參選港湖區的台灣基進黨的吳欣岱卻遭批評這個時候仍在開團購，對此，她以4點說明，強調選舉每個月都在燒錢，「大家不妨想想嘴上說清廉不賺錢，實際上卻能掛出數百面看板、有幾十位黨工的政治人物，這些錢到底是哪裡來的。」

吳欣岱說，從接觸政治工作開始，就和家人有共識，「錢」跟「人」選一個投入。去年她間接用團購這個方式讓基進多了一些資源，很感謝這麼多人支持，給他們更多力量。但現在整個人要投入了，醫師工作銳減，現在工作剩下來的收入，就用在家庭和自己身上。

吳欣岱提到，轉換跑道後，在政治上多了責任卻沒有多收入，更有好幾個員工要照顧。之前看到某白色力量徵黨工的起薪，覺得這種薪水在台北根本很難生存吧，但這就是政治工作者的無奈。有些政治工作者，除了薪水之外還能靠著人民賦予的權力有別的利益收入，但是台灣基進不能也不願這樣。為了避免願意投入基進的年輕人，為了理想還要餓肚子，「我是真的蠻希望團購事業能穩定經營的」。

吳欣岱表示，近一年以來，為了讓基進的理念在台北生根，同時兼顧家庭，她幾乎是每天都要搭高鐵往返台北高雄。偶爾在台北的住宿，這些費用雖然有政黨部分奧援，但她也不願讓支持者給的寶貴資源，都花費在個人行程上，所以這時候團購的收益也能派上一些用場。

最後，吳欣岱說，之前在友隊在面對黑金治國的抹黑攻擊時，她第一時間站出來破除謠言，甚至因為這樣還被館長提起告訴、網軍出征。沒想到今天，竟然會因為一個合法申報的正當事業，遭到有心人士抹黑影射，酸言酸語讓人心寒之餘，也感到十分遺憾。