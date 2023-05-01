高嘉瑜勞動節拋「勞保年改」　喊話中央：財務黑洞政府付得起？

▲立委高嘉瑜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

今天是勞動節，民進黨立委高嘉瑜重申勞保年改的迫切性，指出再過六年就要破產，面對如此財務黑洞，若再不改革， 「政府真的付得起嗎？」要求中央盡快提出勞保改革的具體時程。

高嘉瑜說，根據勞保條例，勞保財務依法需每三年精算一次，據2018年的精算報告，勞保基金原定於2026年就會出現累積餘額負值，也就是破產。為此，行政院從2020年起，規劃逐年撥補200億元、220億元、300億元及450億元至勞保基金，在2021年的精算報告中，順利將破產年限延後至2028年，故明年也將延續撥補政策，且撥補金額更是一舉提高至1000億元。然而，政府撥補又能讓勞保基金續命多久呢？

高嘉瑜指出，勞保基金自2017年來，已連續六年出現保費收入少於支出給付的失衡情形，縱然勞保破產年限已延至2028年，但屆時財務缺口將高達1267億元，另據估算，現年20歲的大學生退休時，也就是2067年，勞保累計虧損將達60兆元，而我國一年的總預算，卻只有區區2兆餘元。

高嘉瑜喊話，行政院長陳建仁及勞動部長許銘春都曾承諾過政府會負起勞保的「最終給付責任」，但政府要怎麼付？勞保是強制納保的社會保險，但財務狀況卻讓年輕人們感到擔憂，從破產年限、潛藏債務到超低的提存率，都讓年輕人覺得很可能會領不到，勞保要怎麼調整？給付費率是否會下修？改革要如何兼顧世代正義？這些問題都有賴勞動部推出具體改革方案後才能釐清。

高嘉瑜呼籲，政府應盡快提出勞保改革的具體時程，並與社會各界充分進行意見討論；「長痛不如短痛」，否則再拖下去，後續欲彌補虧損的代價將會是倍數增長的。