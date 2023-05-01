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侯友宜、郭台銘民調逼近！黨內憂「整合」　郭侯兩派藍委湧異音

▲▼侯友宜、郭台銘。（合成圖／記者林敬旻攝）

▲侯友宜、郭台銘民調逐漸拉近。（合成圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨2024總統人選，究竟是徵召新北市長侯友宜，還是鴻海創辦人郭台銘？據最新民調顯示，郭已呈現「後發先至」趨勢，但因民調不是唯一提名標準，黨內反而擔心，若屆時未提名民調領先的郭台銘，藍軍恐陷分裂危機，或者該如何整合郭台銘？對此，立委賴士葆坦言「最擔心的就是這個」；挺侯立委曾銘宗則老神在在稱「黨中央一直在整合郭台銘」；挺郭立委陳玉珍則強調，郭不只民調高，也較能整合非綠，相信黨主席朱立倫會做出最有助於下架民進黨的決定。

《聯合報》今公布民調發現不管是在兩人互比、三腳督對比，郭台銘與侯友宜都在伯仲之間，顯現郭台銘這段時間下鄉拜會地方人士，還有舉辦說明會闡述理念，都收到不小成效；但儘管如此，因為國民黨中央曾透露，民調不是唯一提名標準，一般咸認，若郭侯民調差距在誤差範圍內，侯友宜出線的機率還是高於郭台銘，如此一來郭恐怕會無功而返。

多位藍營要角憂心，郭台銘上週在說明會上表白，希望5月17日徵召的人選是他，而他也喊出「全民徵召郭台銘」、「相信會公正徵召民調最高的人」，就是認為黨中央會以民調為依歸，但目前由朱立倫掌控的黨中央並沒有臚列徵召的標準，卻只是一再重覆所謂三階段整合、要推出最強戰隊等空洞的口號。

▲▼新北市長侯友宜。（圖／記者湯興漢攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者湯興漢攝）

立委賴士葆受訪直言「最擔心就是這個！」尤其他已經聽聞，有些網路群組傳出非郭不投、非韓不投、非侯不投，「這樣就『去了了』啦！」賴感嘆，大家都堅持己見的結果，就是賴清德漁翁得利，所以希望大家變成「非國民黨不投」，呼籲雙方陣營支持者真的要忍讓一下。賴也提議，希望黨中央列出徵召準則，公開透明，大家就要接受徵召結果。

挺郭派立委陳玉珍說，在民調方面，侯友宜早在去年九合一勝選之後就已起跑，郭台銘則是4月18日才開始走透透，結果現在民調就已經黃金交叉，顯示郭的戰力跟戰隊都很強。至於非綠陣營的整合能力，她也指出郭比侯更有優勢，因為柯是台大醫師，唯有各方面條件都遠勝柯，柯才會甘心被整合；而郭侯相較之下，柯可能覺得侯的國際觀等各方面都比不上自己，反觀郭有傑出的企業成就與宏觀的國際視野，柯會比較願意接受郭。

所以陳玉珍認為，黨主席朱立倫現階段還沒有確定要提名誰，相信朱一定會好好思考怎樣才是最有利，因此黨中央不只會考慮民調，還會考慮對民眾黨柯文哲的整合能力，看誰最有助於達成下架民進黨的目標。

▲▼立委陳玉珍聯訪 失蹤上兵在大陸平安相關 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲挺郭派立委陳玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）

對於郭侯競爭，郭台銘昨晚在其造勢座談會表示，如果最終是自己出線，一定會用侯友宜的強項來輔佐自己；反之如果是侯出線，他也會用自身強項輔佐侯。陳玉珍對此分析，這句話代表郭相當有自信自己會出線，亦代表郭具備願意跟侯共組團隊的泱泱風度。她並反問，當郭展現風度時，侯有沒有做出過類似表示，若由郭出線，侯願意輔佐郭嗎？

但挺侯立場鮮明的立院黨團總召曾銘宗則老神在在，表示不擔心前述情況會導致藍軍分裂。他更透露，「國民黨黨中央也一直在整合郭台銘！」他強調，郭是中華民國非常成功、世界級的企業家，黨跟郭的共同心願就是下架民進黨，「既然有共同目標，那整合會相當容易」。

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